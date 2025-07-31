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لبنان

انخفاض بدرجات الحرارة.. كيف سيكون طقس بداية آب؟

Lebanon 24
31-07-2025 | 05:11
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ،غائما جزئيا الى غائم مع انخفاض اضافي طفيف بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل، بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل، تنشط الرياح بخاصة شمال البلاد فيرتفع معها موج البحر(حدود ١.٥متر) ويتشكل الضباب بشكل كثيف على المرتفعات في الفترة المسائية.
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وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس صيفي معتاد يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة ، مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية.

تحذير: من ارتفاع موج البحر وتشكل التيارات المائية.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة في الداخل وفوق الجبال، بينما تبقى دون تعديل على الساحل، وتنشط الرياح أحيانا حيث يرتفع معها موج البحر.

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض اضافي طفيف بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل، بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل، تنشط الرياح بخاصة شمال البلاد فيرتفع معها موج البحر(حدود ١.٥متر) ويتشكل الضباب بشكل كثيف على المرتفعات في الفترة المسائية.

السبت: غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة فوق الجبال وعلى الساحل بينما ترتفع بشكل طفيف في الداخل

الأحد: قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، ويتشكل ضباب محلي على المرتفعات. (الوكالة الوطنية)
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