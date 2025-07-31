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لبنان

ابي رميا: كلمة الرئيس عون تاريخية وتجديد لخطاب القسم

Lebanon 24
31-07-2025 | 05:31
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كتب النائب سيمون ابي رميا عبر حسابه على منصة "إكس":" في الشكل والمضمون، كلمة تاريخية للرئيس جوزف عون في مرحلة مفصلية من تاريخ وطننا. في الشكل، اختيار مناسبة عيد الجيش وامام قادته له دلالة رمزية لما يشكّل جيشنا الوطني من قاسم مشترك تجسيداً للوحدة الوطنية. أما في المضمون، فكلمة اليوم هي تجديد لخطاب القسم وتبديد لرهانات من يريد لهذا العهد الفشل وتصويره وكأنه مستسلم لأمر واقع يرفضه اللبنانيون. انها ساعة الحقيقة كما قال الرئيس وهي فرصة تاريخيّة لن تتكرّر لبسط السيادة وتفعيل الإصلاح والمحاسبة من أجل بناء لبنان الجديد".
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