ابي رميا: كلمة الرئيس عون تاريخية وتجديد لخطاب القسم

كتب النائب عبر حسابه على منصة "إكس":" في الشكل والمضمون، كلمة تاريخية للرئيس في مرحلة مفصلية من تاريخ وطننا. في الشكل، اختيار مناسبة عيد الجيش وامام قادته له دلالة رمزية لما يشكّل جيشنا الوطني من مشترك تجسيداً للوحدة الوطنية. أما في المضمون، فكلمة اليوم هي تجديد لخطاب القسم وتبديد لرهانات من يريد لهذا الفشل وتصويره وكأنه مستسلم لأمر واقع يرفضه اللبنانيون. انها ساعة الحقيقة كما قال الرئيس وهي فرصة تاريخيّة لن تتكرّر لبسط السيادة وتفعيل الإصلاح والمحاسبة من أجل بناء الجديد".

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