تظاهرة لأهالي المعاملتين استنكارا لقتل جورج وليليان تحومي

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نفذ اهالي وابناء المعاملتين تظاهرة، استنكارا لجريمة قتل المغدورين وليليان تحومي الاسبوع الماضي، واحتجاجا على الوضع الأمني المتفلت.بداية، تجمع المتظاهرون على المدخل الجنوبي للمنطقة ووقفوا حدادا على ارواح المغدورين.تحدث رئيس بلدية فيصل افرام وشدد على " البلدية الحفاظ على الأمن كما الإنماء وتطبيق القانون والنظام من اجل حفظ أمن المواطنين من سمان واهالي وزوار جونية وغزير والمعاملتين"، واكد "التنسيق بين الشعب والبلدية والقوى الامنية والعمل يدا واحدة لإنهاء الجريمة ".وقال :"بعد اليوم، لن نقبل بهذا الواقع في هذه المنطقة واتخذنا التدابير والخطط الامنية لإعادة المعاملتين منطقة سياحية بإمتياز ، وسنتابع مسيرتنا ولن نتوقف من اجل استتباب الامن والحياة الكريمة في المعاملتين".وألقى نجل المغدورين الدكتور عبدالله التحومي كلمة شكر خلالها الجميع على مواساتهم وصلاتهم، وسأل"ما كان ذنب والدي ليكون هذا مصيرهم ؟ "، ووعد روحهما "تحقيق العدالة ليس فقط بمحاكمة المجرمين بل بتنظيف هذه المنطقة من كل هذه الحال الشاذة والإجرام، من اجل الحفاظ على اهلنا واولادنا ."وختم معلنا "اطلاق مؤسسة جورج وليليان تحومي الإجتماعية ، هدفها المحافظة على الإستقرار الاجتماعي والأمني". (الوكالة الوطنية)