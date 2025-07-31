Advertisement

لبنان

تظاهرة لأهالي المعاملتين استنكارا لقتل جورج وليليان تحومي

Lebanon 24
31-07-2025 | 06:05
A-
A+
Doc-P-1398948-638895640390519455.png
Doc-P-1398948-638895640390519455.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نفذ اهالي وابناء المعاملتين تظاهرة، استنكارا لجريمة قتل المغدورين جورج وليليان تحومي الاسبوع الماضي، واحتجاجا على الوضع الأمني المتفلت.
Advertisement

بداية، تجمع المتظاهرون على المدخل الجنوبي للمنطقة ووقفوا دقيقة صمت حدادا على ارواح المغدورين.

تحدث رئيس بلدية جونية فيصل افرام وشدد على "التزام البلدية الحفاظ على الأمن كما الإنماء وتطبيق القانون والنظام من اجل حفظ أمن المواطنين من سمان واهالي وزوار جونية وغزير والمعاملتين"، واكد "التنسيق بين الشعب والبلدية والقوى الامنية والعمل يدا واحدة لإنهاء الجريمة ".

وقال :"بعد اليوم، لن نقبل بهذا الواقع في هذه المنطقة واتخذنا التدابير والخطط الامنية لإعادة المعاملتين منطقة سياحية بإمتياز ، وسنتابع مسيرتنا ولن نتوقف من اجل استتباب الامن والحياة الكريمة في المعاملتين".

وألقى نجل المغدورين الدكتور عبدالله التحومي كلمة شكر خلالها الجميع على مواساتهم وصلاتهم، وسأل"ما كان ذنب والدي ليكون هذا مصيرهم ؟ "، ووعد روحهما "تحقيق العدالة ليس فقط بمحاكمة المجرمين بل بتنظيف هذه المنطقة من كل هذه الحال الشاذة والإجرام، من اجل الحفاظ على اهلنا واولادنا ."

وختم معلنا "اطلاق مؤسسة جورج وليليان تحومي الإجتماعية ، هدفها المحافظة على الإستقرار الاجتماعي والأمني". (الوكالة الوطنية)
 
مواضيع ذات صلة
الخازن وصابر زارا وزير الداخلية: لمعالجة ظاهرة الدعارة والتفلت في المعاملتين
lebanon 24
31/07/2025 17:43:46 Lebanon 24 Lebanon 24
ظاهرة تنتشر بين طلاب "الترمينال" وتثير جدلاً بين الأهالي
lebanon 24
31/07/2025 17:43:46 Lebanon 24 Lebanon 24
اجتماع درزي استنكاراً لأحداث السويداء بحضور شيخ العقل ومشايخ ونواب من الطائفة
lebanon 24
31/07/2025 17:43:46 Lebanon 24 Lebanon 24
جريمة تهز منطقة المعاملتين.. قتلوا الزوج وزوجته بهدف السرقة
lebanon 24
31/07/2025 17:43:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:35 | 2025-07-31
10:30 | 2025-07-31
10:28 | 2025-07-31
10:26 | 2025-07-31
10:22 | 2025-07-31
10:17 | 2025-07-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24