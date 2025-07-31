وزير الدفاع وبلاسخارت: تشديد على التعاون مع اليونيفيل والالتزام بالقرار 1701

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استقبل اللواء في مكتبه في اليرزة قبل ظهر اليوم المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في جينين هينيس-بلاسخارت، التي هنّأته بعيد . وجرى خلال اللقاء عرض لآخر التطورات في البلاد، لا سيما الأوضاع الأمنية على الحدود الجنوبية، بالإضافة إلى دور قوات العاملة في (اليونيفيل) في حفظ الاستقرار، وذلك في ظل التنسيق والتعاون القائمين بين الجيش اللبناني والقوات الدولية.كما تم تأكيد أهمية الالتزام الكامل بتطبيق القرار 1701 بجميع مندرجاته، بما يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة، ويحفظ السيادة ضمن إطار الشراكة مع الأمم المتحدة. (الوكالة الوطنية)