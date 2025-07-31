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لبنان

ينال صلح زار وزير الصحة على رأس وفد عكاري

Lebanon 24
31-07-2025 | 06:24
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زار النائب ينال صلح وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين، على رأس وفد من فعاليات محافظة عكار، ضم عددًا من رؤساء الاتحادات البلدية والبلديات ورجال الدين والمخاتير، حيث جرى البحث في الواقع الصحي في الأطراف، وسبل تعزيز الخدمات الصحية في عكار وبعلبك الهرمل.
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وأكد النائب صلح على "أهمية الإسراع في البدء بإنشاء مستشفى حكومي في منطقة عكار السهلة، لما تمثله من حاجة ملحة لأبناء المنطقة، في ظل النقص الحاد في الخدمات الصحية". 

وشدد على "ضرورة استكمال مشروع مستشفى حربتا في محافظة بعلبك، الذي يُعد مشروعًا حيويًا يخدم آلاف المواطنين في القرى والبلدات المجاورة".
وطالب النائب صلح بضرورة "تأمين الأدوية للأمراض المزمنة بشكل دائم ومنتظم، لما لذلك من تأثير مباشر على حياة المواطنين، وخصوصًا كبار السن وأصحاب الحالات الخاصة". 

وشكر الوزير ناصر الدين على "الجهود التي يبذلها لتأمين أدوية الأمراض السرطانية رغم الظروف الصعبة، ونثمِّن كل خطوة تُساهم في التخفيف من معاناة المرضى".

 وتطرق المجتمعون إلى التمويل المخصص من مجلس الإنماء والإعمار، المدعوم من الصندوق الكويتي للتنمية، حيث تم عرض التفاصيل التقنية والإدارية المطلوبة لتسريع الإجراءات التنفيذية.

كما شدد الوفد على "أولوية دعم القطاع الصحي في محافظتي عكار وبعلبك الهرمل، لا سيما على مستوى التجهيزات والمستلزمات الطبية، وتعيين الكوادر البشرية المناسبة، بما يساهم في تخفيف الضغط عن المستشفيات المركزية وتأمين الرعاية الصحية الكريمة للمواطنين في مناطقهم". (الوكالة الوطنية)
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