لا نفط ولا قمح.. هذا ما ينتظر لبنان إذا لم يُسلم السلاح

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أفادت مصادر دبلوماسية لقناة "الحدث" أن الضغوط الدولية على ستتجاوز التهديدات العسكرية في حال رفض " " تسليم سلاحه، مشيرة إلى أن البلاد تواجه خطر إدراجها على "اللائحة السوداء"، إلى جانب ضغوط اقتصادية متزايدة.وأوضحت المصادر أن المحتملة قد تشمل منع استيراد والقمح، إضافة إلى قيود صارمة على التحويلات المالية من الخارج، مما سيزيد من حدة الأزمة الاقتصادية التي يواجهها لبنان.كما حذّرت من أن جميع المناطق ، بما فيها العاصمة ، قد تصبح عرضة للاستهداف العسكري إذا استمر الحزب في رفض تسليم سلاحه.