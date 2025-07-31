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لبنان

لا نفط ولا قمح.. هذا ما ينتظر لبنان إذا لم يُسلم السلاح

Lebanon 24
31-07-2025 | 06:40
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أفادت مصادر دبلوماسية لقناة "الحدث" أن الضغوط الدولية على لبنان ستتجاوز التهديدات العسكرية في حال رفض "حزب الله" تسليم سلاحه، مشيرة إلى أن البلاد تواجه خطر إدراجها على "اللائحة السوداء"، إلى جانب ضغوط اقتصادية متزايدة.
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وأوضحت المصادر أن العقوبات المحتملة قد تشمل منع استيراد النفط والقمح، إضافة إلى قيود صارمة على التحويلات المالية من الخارج، مما سيزيد من حدة الأزمة الاقتصادية التي يواجهها لبنان.

كما حذّرت من أن جميع المناطق اللبنانية، بما فيها العاصمة بيروت، قد تصبح عرضة للاستهداف العسكري إذا استمر الحزب في رفض تسليم سلاحه.
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