وقف سير الشاحنات في محافظة بعلبك... إليكم السبب

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أصدر محافظ قرارا يقضي ب"وقف سير الشاحنات ضمن نطاق المحافظة وعلى كل الطرقات المؤدية إلى أثناء فعاليات مهرجانات للعام 2025 التي تقام في في 8 و9 آب، وذلك خلال الفترة الواقعة بين الساعة 2 الظهر والساعه 1:30 من التالي".و"تستثنى من أحكام هذا القرار الشاحنات المحملة بالعتاد الفني والآلات الموسيقية العائدة للفرق الفنية المشاركة في مهرجانات بعلبك، وكذلك الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والأدوات الطبية، وشاحنات الدفاع المدني والصليب والبلديات، والشاحنات المحملة بالزفت والمواد التي تستخدم في إصلاح الطرقات". (الوكالة الوطنية)