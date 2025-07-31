Advertisement

لبنان

وقف سير الشاحنات في محافظة بعلبك... إليكم السبب

Lebanon 24
31-07-2025 | 06:39
A-
A+
Doc-P-1398968-638895661661024674.jpg
Doc-P-1398968-638895661661024674.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدر محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر قرارا يقضي ب"وقف سير الشاحنات ضمن نطاق المحافظة وعلى كل الطرقات المؤدية إلى بعلبك أثناء فعاليات مهرجانات بعلبك الدولية للعام 2025 التي تقام في قلعة بعلبك في 8 و9 آب، وذلك خلال الفترة الواقعة بين الساعة 2 من بعد الظهر والساعه 1:30 من صباح اليوم التالي". 
Advertisement

و"تستثنى من أحكام هذا القرار الشاحنات المحملة بالعتاد الفني والآلات الموسيقية العائدة للفرق الفنية المشاركة في مهرجانات بعلبك، وكذلك الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والأدوات الطبية، وشاحنات الدفاع المدني والصليب الاحمر والبلديات، والشاحنات المحملة بالزفت والمواد التي تستخدم في إصلاح الطرقات".  (الوكالة الوطنية)
 
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": زحمة سير خانقة باتجاه عاليه صعوداً بسبب تعطل شاحنة في المحلة
lebanon 24
31/07/2025 17:45:02 Lebanon 24 Lebanon 24
زحمة سير خانقة على طريق ضهر البيدر بسبب تعطل شاحنة
lebanon 24
31/07/2025 17:45:02 Lebanon 24 Lebanon 24
منع سير الشاحنات على طريق عيناتا الأرز غداً في هذا الوقت
lebanon 24
31/07/2025 17:45:02 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف شاحنة تحمل طائرات انتحارية في محافظة ألبرز غرب طهران (العربية)
lebanon 24
31/07/2025 17:45:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:35 | 2025-07-31
10:30 | 2025-07-31
10:28 | 2025-07-31
10:26 | 2025-07-31
10:22 | 2025-07-31
10:17 | 2025-07-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24