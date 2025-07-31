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لبنان

هبة من الكتيبة الإيطالية الى وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات صور

Lebanon 24
31-07-2025 | 08:19
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قدمت الكتيبة الإيطالية مساعدات لوحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، وذلك في حضور قائد القطاع الغربي الجنرال مندوليسي ورئيس اتحاد بلديات قضاء صور حسن دبوق ونائبه عادل سعد وعدد من رؤساء البلديات ومدير وحدة إدارة الكوارث في الاتحاد مرتضى مهنا.
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تخلل حفل تسليم المساعدات، كلمة شكر ألقاها رئيس الاتحاد حسن دبوق، أعرب فيها عن تقديره للقوة الإيطالية "على ما تقدمّه تجاه الجنوب وأهله"، مشيدا ب"العلاقات المتينة بين "اليونيفيل" والمجتمع المحلي.

بدوره، قال الجنرال مندوليسي:"إن هذه المساعدات تعكس عمق التعاون والتضامن بين إيطاليا وجنوب لبنان، وتعبر عن التزامنا بدعم وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور لتعزيز قدراتها على مواجهة التحديات والكوارث المختلفة".

أضاف :"نحن ملتزمون بالوقوف إلى جانب المجتمع المحلي ودعم جهوده في الحفاظ على الأمن والسلامة، وهذا التعاون هو جزء من مساعينا المشتركة لتعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة."
(الوكالة الوطنية)
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