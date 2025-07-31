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لبنان

المطران تابت في عيد الجيش: هو الحامي الوحيد للسيادة

Lebanon 24
31-07-2025 | 08:36
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لمناسبة العيد الثمانين للجيش اللبناني توجّه راعي أبرشية مار مارون في كندا المطران بول – مروان تابت بالتهنئة إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بصفته القائد الأعلى للقوى المسلحة وإلى المؤسسة العسكرية، قيادة وضباطًا ورتباء وعناصر، مؤكدًا "أن الجيش اللبناني هو الضمانة الأكيدة للسيادة الوطنية، وهو الحامي الوحيد لجميع اللبنانيين من أي اعتداء خارجي، وأن سلاحه هو السلاح الشرعي الوحيد مع سائر القوى العسكرية المنوط بها وحدها حصرية حمل السلاح للدفاع عن كل لبناني من أي خطر خارجي أو داخلي". 
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وأضاف: "في هذه المناسبة أتوجّه إلى الحكومة اللبنانية لكي تحزم أمرها وتتخذ القرار الصائب في موضوع حصرية السلاح في يد القوى الشرعية وحدها قبل فوات الأوان، مع حرصي الدائم على السلم الأهلي وعلى الاستقرار العام، وعلى الوحدة اللبنانية. وهذه المهمات ملقاة حصرًا على عاتق الجيش اللبناني، الذي لا يزال خشبة الخلاص لإيصال الوطن إلى برّ الأمان."
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