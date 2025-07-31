المطران تابت في عيد الجيش: هو الحامي الوحيد للسيادة

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لمناسبة العيد الثمانين للجيش اللبناني توجّه راعي أبرشية في المطران بول – مروان تابت بالتهنئة إلى رئيس الجمهورية بصفته للقوى المسلحة وإلى ، قيادة وضباطًا ورتباء وعناصر، مؤكدًا "أن هو الضمانة الأكيدة للسيادة الوطنية، وهو الحامي الوحيد لجميع اللبنانيين من أي اعتداء خارجي، وأن سلاحه هو السلاح الشرعي الوحيد مع سائر القوى العسكرية المنوط بها وحدها حصرية حمل السلاح للدفاع عن كل لبناني من أي خطر خارجي أو داخلي".وأضاف: "في هذه المناسبة أتوجّه إلى لكي تحزم أمرها وتتخذ القرار الصائب في موضوع حصرية السلاح في يد القوى الشرعية وحدها قبل فوات الأوان، مع حرصي الدائم على السلم الأهلي وعلى الاستقرار العام، وعلى الوحدة . وهذه المهمات ملقاة حصرًا على عاتق الجيش اللبناني، الذي لا يزال خشبة الخلاص لإيصال الوطن إلى برّ الأمان."