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لبنان

اللجنة الرقابية المشتركة تضبط مخالفات صحية وتُغلق محلاً في جزين

Lebanon 24
31-07-2025 | 08:34
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استكملت اللجنة الرقابية المشتركة بين الاقتصاد والصحة والزراعة جولاتها التفتيشية في مدينة جزين بحضور رئيسة مصلحة الاقتصاد ميساء حدرج وفريق عملها ورئيسة مكتب الصحة في جزين الدكتورة ماريز كرم وفريق عملها بالاضافة الى فريق عمل من مصلحة الزراعة في صيدا وذلك بمؤازرة الامن العام مكتب جزين.
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وتمت مراقبة الملاحم ومحال بيع الدجاج والافران وتم اعطاء التوجيهات والارشادات اللازمة وفي سياق الجولة تم ضبط كمية ٨٦ كلغ من الدجاج المثلج غير مستوفي للشروط الصحية اضافة الى عدم توفر الشروط الفنية والصحية داخل المحل وعليه نظم محضر ضبط بالمخالفة وحجزت البضاعة وبعد مخابرة النيابة العامة بشخص القاضي ديالا ونسة اعطت اشارة الى عناصر الامن العام بختم المحل بالشمع الاحمر وتلف البضاعة المضبوطة.

 وفي نهاية الجولة تم لقاء رئيس بلدية جزين دافيد الحلو واطلاعه على نتيجة الجولة وبدوره ابدى ترحيبه ودعمه لهذه المبادرة طالبا التعاون الدائم بهدف حماية المستهلك وتنظيم الاسواق .
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