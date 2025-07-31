اللجنة الرقابية المشتركة تضبط مخالفات صحية وتُغلق محلاً في جزين

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استكملت اللجنة الرقابية المشتركة بين الاقتصاد والصحة والزراعة جولاتها التفتيشية في مدينة بحضور رئيسة مصلحة الاقتصاد ميساء حدرج وفريق عملها ورئيسة مكتب الصحة في جزين الدكتورة ماريز كرم وفريق عملها بالاضافة الى فريق عمل من مصلحة الزراعة في وذلك بمؤازرة الامن العام مكتب جزين.وتمت مراقبة الملاحم ومحال بيع الدجاج والافران وتم اعطاء التوجيهات والارشادات اللازمة وفي سياق الجولة تم ضبط كمية ٨٦ كلغ من الدجاج المثلج غير مستوفي للشروط الصحية اضافة الى عدم توفر الشروط الفنية والصحية داخل المحل وعليه نظم محضر ضبط بالمخالفة وحجزت البضاعة وبعد مخابرة بشخص القاضي ونسة اعطت اشارة الى عناصر الامن العام بختم المحل بالشمع وتلف البضاعة المضبوطة.وفي نهاية الجولة تم لقاء رئيس بلدية جزين دافيد الحلو واطلاعه على نتيجة الجولة وبدوره ابدى ترحيبه ودعمه لهذه المبادرة طالبا التعاون الدائم بهدف حماية المستهلك وتنظيم الاسواق .