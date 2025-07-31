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لبنان
في لقاء مع اليونيفيل... أمهات القرى الحدودية يطالبن بحق العودة وإعمار المنازل
Lebanon 24
31-07-2025
|
09:09
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طالبت أمهات القرى الحدودية التي دمرت منازلهن ابان العدوان الأخير على الجنوب، رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها الجنرال ديواتو أبنيارا خلال لقائهن في صور، "الامم المتحدة القيام بمساع حثيثة وحقيقية من اجل العودة إلى منازلهن لاعادة بنائها من جديد بعد ان هدمتها آلة الحرب العدوانية الاسرائيلية على الجنوب".
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ولفتن الى أن "حلم المرأة الجنوبية عودتها إلى بيتها وأرضها بعد ان أبعدت قسرا عنه بفعل العدوان الاسرائيلي على الجنوب".
وأكدن "الحاجة اليوم إلى إبعاد العدو عن حدودنا، لنعيش بأمن وسلام ونعود لارضنا، فحلم المرأة الجنوبية أن تعود إلى بيتها وأرضها وأن تبقى بوطنها. منذ سنتين هجرنا من ارضنا ومنازلنا فقتل أطفالنا ورجالنا وهدمت بيوتنا وخرقت أرزاقنا، حتى شجر
الزيتون
اقتلعت من جذورها وسرقت وايضا لا نستطيع زيارة امواتنا في قرانا. لذلك نتمنى عليكم ان تساعدونا من اجل عودتنا إلى ديارنا وانتم كقوة حفظ للسلام عليكم مسؤولية تجاه ذلك وبالتالي السعي لعودتنا لارضنا، آملين من حضرتكم أن توصلوا دعوتنا ورسالتنا إلى الامم المتحدة من اجل العودة مع عائلاتنا واطفالنا إلى قرانا التي دمرها العدو الاسرائيلي".
من جهته
، قال قائد اليونيفيل: "أقدر وجودكن ومعاناتكن، والمهم ان نعمل سويا ونتشارك بما لدينا. نحن مستمرون بتقديم المساعدات، والاهم بالنسبة الي هو ما احلم به لكن ولأبنائكن بأن أرى البسمة على وجوهكن. يجب ان نؤمن بالمستقبل اليوم وفي كل يوم وفي اي وقت، الحلم يمكن ان يبقى حلما ولكن نريد تحقيق هذا الحلم وجعله حقيقة ممكنة".
(الوكالة الوطنية)
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