بهاء الحريري من مقر السفير التركي: تعاون مشترك من أجل لبنان

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كتب عبر حسابه على منصة "اكس": أجريت اليوم نقاشات مثمرة ووديّة خلال مأدبة الغداء في مقر إقامة السفير في .أولي أهميّة كبيرة لمثل هذه الزيارات لا سيّما في ظل حوارنا وتعاوننا المشترك من أجل مستقبل أكثر إشراقًا للبنان. كل الشّكر والتّقدير لسعادة السّفير على كرم الضيافة والاستقبال".