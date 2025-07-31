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لبنان

بهاء الحريري من مقر السفير التركي: تعاون مشترك من أجل لبنان

Lebanon 24
31-07-2025 | 10:26
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كتب بهاء الحريري عبر حسابه على منصة "اكس": أجريت اليوم نقاشات مثمرة ووديّة خلال مأدبة الغداء في مقر إقامة السفير التركي في بيروت.
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أولي أهميّة كبيرة لمثل هذه الزيارات لا سيّما في ظل حوارنا وتعاوننا المشترك من أجل مستقبل أكثر إشراقًا للبنان. كل الشّكر والتّقدير لسعادة السّفير مراد لوتيم على كرم الضيافة والاستقبال".
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