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لبنان

قائد الجيش استقبل فضل الله ودبور

Lebanon 24
31-07-2025 | 10:28
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استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل، في مكتبه، في اليرزة، النائب حسن فضل الله، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.
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كما استقبل السفير الفلسطيني أشرف دبور في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهامه في لبنان. (الوكالة الوطنية)
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