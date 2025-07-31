قائد الجيش استقبل فضل الله ودبور

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استقبل العماد ، في مكتبه، في اليرزة، النائب ، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.كما استقبل السفير الفلسطيني في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهامه في . (الوكالة الوطنية)