وفد من نقابة المصورين الصحافيين زار وزير الصحة

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زار وفد من نقابة المصوريين الصحافيين برئاسة النقيب ، العامة الدكتور ركان . اطلعه على معاناة المصوريين الصحافيين غير المضمونين خاصة الذي يعملون (كمصور حر ) .واثنى النقيب على "الدور الذي يضطلع به الوزير ناصر الدين لناحية وقوفه إلى جانب شريحة كبيرة من الناس الذين لا يستفيدون من اية تقديمات صحية او اجتماعية" .بدوره، رحب الوزير ناصر الدين بالوفد، وابدى استعداده للتعاون واعدا بترتيب ما تستطيع الوزارة تقديمه لما فيه خير المصورين، مبديا تقديره لدورهم الاعلامي المميز. (الوكالة الوطنية)