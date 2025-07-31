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لبنان

وفد من نقابة المصورين الصحافيين زار وزير الصحة

Lebanon 24
31-07-2025 | 10:30
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زار وفد من نقابة المصوريين الصحافيين برئاسة النقيب علي علوش، وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين. اطلعه على معاناة المصوريين الصحافيين غير المضمونين خاصة الذي يعملون (كمصور حر ) .
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واثنى النقيب علوش على "الدور الذي يضطلع به الوزير ناصر الدين لناحية وقوفه إلى جانب شريحة كبيرة من الناس الذين لا يستفيدون من اية تقديمات صحية او اجتماعية" .

بدوره، رحب الوزير ناصر الدين بالوفد، وابدى استعداده للتعاون واعدا بترتيب ما تستطيع الوزارة تقديمه لما فيه خير المصورين، مبديا تقديره لدورهم الاعلامي المميز. (الوكالة الوطنية)
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