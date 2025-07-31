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لبنان

حريق في الغازية... ولا صحة لاستهداف إسرائيلي

Lebanon 24
31-07-2025 | 11:23
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 اندلع حريق كبير داخل مستودع في حي الزاهرية في بلدة الغازية، ولا صحة لما تردد عن استهداف من قبل العدو الإسرائيلي.
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