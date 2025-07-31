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لبنان

برّي: هذا ما أكّده لي رئيس الحكومة

Lebanon 24
31-07-2025 | 12:10
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أفادت الـ"ان بي ان"، أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري قال، إنّ "رئيس الحكومة نواف سلام أكّد لي أنّه سيكون هناك كل أربعاء جلسة حكوميّة لحين الانتهاء من قانون معالجة الفجوة المالية على أنّ ننتهي منه كحد اقصى في شهر ايلول".
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