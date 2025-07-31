برّي: هذا ما أكّده لي رئيس الحكومة

أفادت الـ"ان بي ان"، أنّ قال، إنّ "رئيس الحكومة أكّد لي أنّه سيكون هناك كل أربعاء جلسة حكوميّة لحين الانتهاء من قانون معالجة المالية على أنّ ننتهي منه كحد اقصى في شهر ايلول".

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