بالصورة: توقيف أحد أخطر المطلوبين.. كم مذكرة بحقه؟!

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في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها لملاحقة المطلوبين للقضاء والمشتبه بهم في مختلف المناطق وتوقيفهم، وبنتيجة المتابعة الميدانية والاستعلامية التي تقوم بها القطعات المختصة في ، تمكّنت من تحديد مكان وجود أحد المطلوبين بموجب /41/ مذكرة عدلية، وهو المدعو م. ع. (مواليد عام 1983، لبناني). صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة البلاغ التّالي:في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها لملاحقة المطلوبين للقضاء والمشتبه بهم في مختلف المناطق وتوقيفهم، وبنتيجة المتابعة الميدانية والاستعلامية التي تقوم بها القطعات المختصة في ، تمكّنت من تحديد مكان وجود أحد المطلوبين بموجب /41/ مذكرة عدلية، وهو المدعو م. ع. (مواليد عام 1983، لبناني).



بحقه /21/ مذكرة توقيف، /11/ خلاصة حكم بجرم مخدرات، /3/ خلاصات حكم بجرم خطف، مذكرة توقيف بجرم سلب، مذكرة توقيف بجرم احتيال، و/4/ مذكرات توقيف بجرم حجز حرية



بتاريخ 27-07-2025 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة في بلدة الهيشة – . بتفتيشه، تم ضبط هاتف خلوي.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع القطعة المعنية بناءً على إشارة المختص.