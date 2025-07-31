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لبنان

بالصورة: توقيف أحد أخطر المطلوبين.. كم مذكرة بحقه؟!

Lebanon 24
31-07-2025 | 12:09
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
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في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين للقضاء والمشتبه بهم في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيفهم، وبنتيجة المتابعة الميدانية والاستعلامية التي تقوم بها القطعات المختصة في شعبة المعلومات، تمكّنت من تحديد مكان وجود أحد المطلوبين بموجب /41/ مذكرة عدلية، وهو المدعو م. ع. (مواليد عام 1983، لبناني).

بحقه /21/ مذكرة توقيف، /11/ خلاصة حكم بجرم مخدرات، /3/ خلاصات حكم بجرم خطف، مذكرة توقيف بجرم سلب، مذكرة توقيف بجرم احتيال، و/4/ مذكرات توقيف بجرم حجز حرية

بتاريخ 27-07-2025 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة في بلدة الهيشة – عكار. بتفتيشه، تم ضبط هاتف خلوي.
 
أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع القطعة المعنية بناءً على إشارة القضاء المختص.
 
 

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