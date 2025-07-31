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لبنان

بيان إسرائيلي عن غارات الجنوب والبقاع... ماذا فيه؟

Lebanon 24
31-07-2025 | 12:14
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كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة "إكس": "قبل قليل شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات في منطقة البقاع وفي جنوب لبنان استهدفت بنى تحتية لانتاج وتخزين وسائل قتالية استراتيجية". 
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تابع: "من بين البنى التحتية المستهدفة تم استهداف بنية لانتاج المتفجرات المستخدمة في تطوير وسائل قتالية لحزب الله وموقع تحت الارض لانتاج صواريخ ولتخزين وسائل قتالية استراتيجية". 

أضاف: "لقد قام حزب الله بالعمل لترميم المواقع حيث شكلت هذه الأنشطة خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان". 

ختم: "سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل لحماية إسرائيل". 
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