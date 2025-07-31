بيان إسرائيلي عن غارات الجنوب والبقاع... ماذا فيه؟

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كتب المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة "إكس": "قبل قليل شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات في وفي استهدفت بنى تحتية لانتاج وتخزين وسائل قتالية استراتيجية".تابع: "من بين البنى التحتية المستهدفة تم استهداف بنية لانتاج المتفجرات المستخدمة في تطوير وسائل قتالية لحزب الله وموقع تحت الارض لانتاج صواريخ ولتخزين وسائل قتالية استراتيجية".أضاف: "لقد قام بالعمل لترميم المواقع حيث شكلت هذه الأنشطة خرقًا للتفاهمات بين ولبنان".ختم: "سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل لحماية إسرائيل".