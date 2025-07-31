28
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
22
o
النبطية
21
o
زحلة
23
o
بعلبك
14
o
بشري
23
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
هذه الدول غير راضية عن الرد اللبناني على ورقة برّاك
Lebanon 24
31-07-2025
|
13:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت معلومات صحافية، مساء اليوم، أنّ هناك عدم رضى عربي وتحديداً
سعودي
على الردّ
اللبناني على
ورقة المبعوث الأميركي توم برّاك وقد أُبلغ الاستياء السعودي الى الجانبين الأميركي والفرنسي.
Advertisement
وبحسب المعلومات، إن
فرنسا
غير ممتنّة من أداء
لبنان
وتخشى من العودة الى ما قبل اتفاق وقف إطلاق النار.
المعلومات أشارت أيضًا غلى أنّه حتى الساعة موقف وزراء
الثنائي
هو المشاركة إذا كان السّقف الذي سيُعتمد هو كلام
الرئيس عون
إما إذا سيتّم إدخال تعديلات جوهريّة فموقفهم قد يتغيّر. (MTV)
مواضيع ذات صلة
مساءلة حكومة مغيّبة عن ورقة برّاك وعن الردّ اللبنانيّ
Lebanon 24
مساءلة حكومة مغيّبة عن ورقة برّاك وعن الردّ اللبنانيّ
01/08/2025 02:54:28
01/08/2025 02:54:28
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام: تداولت مع فخامة رئيس الجمهورية بشأن الرد اللبناني على ورقة براك وسألتقي به قريباً
Lebanon 24
سلام: تداولت مع فخامة رئيس الجمهورية بشأن الرد اللبناني على ورقة براك وسألتقي به قريباً
01/08/2025 02:54:28
01/08/2025 02:54:28
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما تضمنه الرد اللبناني على ورقة برّاك
Lebanon 24
هذا ما تضمنه الرد اللبناني على ورقة برّاك
01/08/2025 02:54:28
01/08/2025 02:54:28
Lebanon 24
Lebanon 24
"نقاط عالقة" في الرد اللبناني على ورقة برّاك وساعات "تقريرية" اليوم
Lebanon 24
"نقاط عالقة" في الرد اللبناني على ورقة برّاك وساعات "تقريرية" اليوم
01/08/2025 02:54:28
01/08/2025 02:54:28
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الخميس
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الخميس
16:55 | 2025-07-31
31/07/2025 04:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مساء اليوم... هل لاحقت "درون" إسرائيليّة مواطنين داخل سياراتهم؟
Lebanon 24
مساء اليوم... هل لاحقت "درون" إسرائيليّة مواطنين داخل سياراتهم؟
16:29 | 2025-07-31
31/07/2025 04:29:48
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت في طريقها إلى سوريا... هذا ما ضبطه الجيش في بلدة حدودية (صورة)
Lebanon 24
كانت في طريقها إلى سوريا... هذا ما ضبطه الجيش في بلدة حدودية (صورة)
16:17 | 2025-07-31
31/07/2025 04:17:19
Lebanon 24
Lebanon 24
زيارة رعد وبري الى بعبدا: مخرج لجلسة الثلاثاء
Lebanon 24
زيارة رعد وبري الى بعبدا: مخرج لجلسة الثلاثاء
15:32 | 2025-07-31
31/07/2025 03:32:14
Lebanon 24
Lebanon 24
وفود سياسية وروحية اطمأنت إلى صحة النائب خريس
Lebanon 24
وفود سياسية وروحية اطمأنت إلى صحة النائب خريس
15:26 | 2025-07-31
31/07/2025 03:26:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد انتهاء تقبل التعازي بوفاة زياد الرحباني.. موقف لافت من ريما الرحباني: "خلصِت التمثيلية"
Lebanon 24
بعد انتهاء تقبل التعازي بوفاة زياد الرحباني.. موقف لافت من ريما الرحباني: "خلصِت التمثيلية"
01:29 | 2025-07-31
31/07/2025 01:29:18
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع كبير في أسعار "الحامض" في لبنان.. ما السبب؟
Lebanon 24
ارتفاع كبير في أسعار "الحامض" في لبنان.. ما السبب؟
07:30 | 2025-07-31
31/07/2025 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا الفيديو بألف كلمة
Lebanon 24
هذا الفيديو بألف كلمة
06:09 | 2025-07-31
31/07/2025 06:09:20
Lebanon 24
Lebanon 24
سعد الدين حنينة ملك جمال لبنان لعام 2025.. تعرّفوا إليه (صور)
Lebanon 24
سعد الدين حنينة ملك جمال لبنان لعام 2025.. تعرّفوا إليه (صور)
00:52 | 2025-07-31
31/07/2025 12:52:37
Lebanon 24
Lebanon 24
تصعيد قبل جلسة الحكومة او بعدها؟
Lebanon 24
تصعيد قبل جلسة الحكومة او بعدها؟
09:30 | 2025-07-31
31/07/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:55 | 2025-07-31
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الخميس
16:29 | 2025-07-31
مساء اليوم... هل لاحقت "درون" إسرائيليّة مواطنين داخل سياراتهم؟
16:17 | 2025-07-31
كانت في طريقها إلى سوريا... هذا ما ضبطه الجيش في بلدة حدودية (صورة)
15:32 | 2025-07-31
زيارة رعد وبري الى بعبدا: مخرج لجلسة الثلاثاء
15:26 | 2025-07-31
وفود سياسية وروحية اطمأنت إلى صحة النائب خريس
15:13 | 2025-07-31
إهدن تُحيي عيد الطوباوي الدويهي بقداس احتفالي
فيديو
انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو)
Lebanon 24
انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو)
02:31 | 2025-07-30
01/08/2025 02:54:28
Lebanon 24
Lebanon 24
ستنافس سامسونغ وآبل.. هذه مواصفات ساعة غوغل المنتظرة (فيديو)
Lebanon 24
ستنافس سامسونغ وآبل.. هذه مواصفات ساعة غوغل المنتظرة (فيديو)
01:32 | 2025-07-30
01/08/2025 02:54:28
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنانيون يشربون البلاستيك.. هذا ما تحتويه مياهنا!
Lebanon 24
لبنانيون يشربون البلاستيك.. هذا ما تحتويه مياهنا!
12:35 | 2025-07-29
01/08/2025 02:54:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24