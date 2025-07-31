هذه الدول غير راضية عن الرد اللبناني على ورقة برّاك

Advertisement

وبحسب المعلومات، إن غير ممتنّة من أداء وتخشى من العودة الى ما قبل اتفاق وقف إطلاق النار.المعلومات أشارت أيضًا غلى أنّه حتى الساعة موقف وزراء هو المشاركة إذا كان السّقف الذي سيُعتمد هو كلام إما إذا سيتّم إدخال تعديلات جوهريّة فموقفهم قد يتغيّر. (MTV)