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لبنان

هذه الدول غير راضية عن الرد اللبناني على ورقة برّاك

Lebanon 24
31-07-2025 | 13:21
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كشفت معلومات صحافية، مساء اليوم، أنّ هناك عدم رضى عربي وتحديداً سعودي على الردّ اللبناني على ورقة المبعوث الأميركي توم برّاك وقد أُبلغ الاستياء السعودي الى الجانبين الأميركي والفرنسي. 
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وبحسب المعلومات، إن فرنسا غير ممتنّة من أداء لبنان وتخشى من العودة الى ما قبل اتفاق وقف إطلاق النار. 


المعلومات أشارت أيضًا غلى أنّه حتى الساعة موقف وزراء الثنائي هو المشاركة إذا كان السّقف الذي سيُعتمد هو كلام الرئيس عون إما إذا سيتّم إدخال تعديلات جوهريّة فموقفهم قد يتغيّر.  (MTV)
 

 
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