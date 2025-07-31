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لبنان

رعد في القصر الجمهوري ووفيق صفا في اليرزة

Lebanon 24
31-07-2025 | 14:06
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كشفت معلومات صحافية، مساء اليوم، أنّه بعد خطاب رئيس الجمهورية جوزاف عون اليوم، زار النائب محمد رعد القصر الجمهوري حيث التقى الرئيس عون، فيما زار السيّد وفيق  صفا قائد الجيش العماد رودولف هيكل في اليرزة.
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