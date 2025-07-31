Advertisement

لبنان

وفود سياسية وروحية اطمأنت إلى صحة النائب خريس

Lebanon 24
31-07-2025 | 15:26
A-
A+
Doc-P-1399172-638895979075526488.png
Doc-P-1399172-638895979075526488.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعد خضوعه لعملية تمييل شرايين تكلّلت بالنجاح، إستقبل عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي خريس، في منزله في بلدة برج رحال، وفوداً سياسية وروحية واجتماعية وأهلية، قدِمت مطمئنة إلى صحته، متمنّين له دوام الصحة والعافية.
Advertisement

وشكر خريس للزوار محبتهم واهتمامهم، مؤكداً أن "المحنة الصحيّة التي مرّ بها زادته يقيناً بأنّ المحبة والتواصل هما عماد الاستقرار الاجتماعي".

في سياق آخر، تحدث خريس عن الأوضاع الراهنة، فشدّد على "أهمية وحدة المجتمع وتماسك أبنائه في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية والسياسية الحرجة التي يمرّ بها لبنان"، داعياً إلى "التعالي عن الخلافات والتلاقي على ما يجمع، لأن المرحلة تتطلب أقصى درجات الوعي والتضامن".
مواضيع ذات صلة
وفود دينية وسياسية تعزّي السيد علي فضل الله بوفاة والدته
lebanon 24
01/08/2025 02:46:04 Lebanon 24 Lebanon 24
صحة هذه المرجعية الروحية ممتازة...ونقطة على سطر "التنحّي"
lebanon 24
01/08/2025 02:46:04 Lebanon 24 Lebanon 24
خريس من بدياس: لبنان في مرحلة دقيقة وتتطلب حذرًا سياسيًا وأمنيًا
lebanon 24
01/08/2025 02:46:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الجراح: النائب العام المالي لم يطلب مستندا ولا اي ورقة تبرر صحة اقوالي
lebanon 24
01/08/2025 02:46:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-07-31
16:29 | 2025-07-31
16:17 | 2025-07-31
15:32 | 2025-07-31
15:13 | 2025-07-31
15:09 | 2025-07-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24