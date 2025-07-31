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لبنان
وفود سياسية وروحية اطمأنت إلى صحة النائب خريس
Lebanon 24
31-07-2025
|
15:26
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بعد خضوعه لعملية تمييل شرايين تكلّلت بالنجاح، إستقبل عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب
علي خريس
، في منزله في بلدة
برج رحال
، وفوداً سياسية وروحية واجتماعية وأهلية، قدِمت مطمئنة إلى صحته، متمنّين له دوام الصحة والعافية.
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وشكر
خريس
للزوار محبتهم واهتمامهم، مؤكداً أن "المحنة الصحيّة التي مرّ بها زادته يقيناً بأنّ المحبة والتواصل هما عماد الاستقرار الاجتماعي".
في سياق آخر، تحدث خريس عن الأوضاع الراهنة، فشدّد على "أهمية وحدة المجتمع وتماسك أبنائه في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية والسياسية الحرجة التي يمرّ بها
لبنان
"، داعياً إلى "التعالي عن الخلافات والتلاقي على ما يجمع، لأن المرحلة تتطلب أقصى درجات الوعي والتضامن".
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