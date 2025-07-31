كانت في طريقها إلى سوريا... هذا ما ضبطه الجيش في بلدة حدودية (صورة)

Advertisement

صدر عن البيان الآتي:ضمن إطار مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود، نفّذت عملية دهم في بلدة حوش السيد علي – ، وضبطت كمية كبيرة من حشيشة الكيف معبأة بأكياس بداخلها حبوب كبتاغون مُعدّة للتهريب إلى الأراضي .سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف المختص، وتجري المتابعة لتوقيف المتورطين.