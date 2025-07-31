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لبنان

كانت في طريقها إلى سوريا... هذا ما ضبطه الجيش في بلدة حدودية (صورة)

Lebanon 24
31-07-2025 | 16:17
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
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ضمن إطار مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود، نفّذت مديرية المخابرات عملية دهم في بلدة حوش السيد علي – الهرمل، وضبطت كمية كبيرة من حشيشة الكيف معبأة بأكياس بداخلها حبوب كبتاغون مُعدّة للتهريب إلى الأراضي السورية .سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف المتورطين.
 
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