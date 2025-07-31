7 أيار جديد غير وارد.. وكلمة عون تؤكد دور الجيش في مواجهة أي تصعيد

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كتبت سابين عويس في" النهار": جاء خطاب رئيس الجمهورية في مناسبة عيد الجيش ليجدد تأكيد حصرية السلاح في يد الدولة، داعياً الحزب إلى وضع رهانه وبيئته "على الدولة وحدها لئلا تسقط التضحيات هدراً وتسقط معها الدولة"، ومجدداً الدعوة إلى "اغتنام الفرصة التاريخية، والدفع من دون تردد، إلى تأكيد حصرية السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية، دون سواها، وعلى الأراضي كافة، اليوم قبل الغد لاستعادة ثقة العالم بنا، وبقدرة الحفاظ على أمنها بوجه الاعتداءات ".وفي هذا الكلام، تحذير مبطن للحزب ورسالة بجهوزية الجيش لمواجهة أي محاولات لزعزعة الاستقرار الداخلي، فضلا عن رغبة رئاسية في تلقف أي ردود فعل سلبية تدفع نحوها قيادة الحزب من أجل الضغط على جلسة الثلثاء، في مسعى إلى التأثير على قراراتها، مستعيداً بذلك تجربة سابقة خاضها لمواجهة جلسة 5 أيار 2008 غداة قرارين صدرا عن حكومة الرئيس السنيورة لمصادرة شبكة الاتصالات التابعة للحزب، فكانت أحداث 7 أيار والقمصان السود التي اجتاح فيها الحزب . والسؤال: هل الحزب في صدد تكرار تلك التجربة؟ وهل ظروف آب 2025 تشبه تلك التي كانت سائدة في أيار 2008؟المعطيات المتوافرة تستبعد خيار اللجوء إلى القوة، وذلك لأكثر من سبب، من أهمها أن فائض القوة الذي استقوى به الحزب على مدى أكثر من عقدين، ولا سيما بعد استعراضهفي اجتياحه لبيروت بقمصانه السود، لم يعد يتمتع بالزخم عينه، كما أن ظروف الحزب وموقعه تراجعا عما كانا عليه في تلك المرحلة، ما يستدعي من قياداته قراءة متأنية لانعكاسات أي محاولات تصعيد على التماسك الداخلي.كما أنالمتغيرات الإقليمية تشكل عاملاً محفزاً للحزب لتلك القراءة، مع سقوط المحور الذي ينتمي إليه، وتجربة أحداث السويداء شاهد لما يمكن أن يحصل في إذا تكرر ذلك السيناريو على الأرض اللبنانية.والواقع أن الحزب، وهو ممثل في الحكومة بوزيرين، القرارالدولي 1701 واتفاق وقف النار في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي يسحبان أي ذريعة لديه للعودة إلى استعمال الشارعوسيلة للضغط. ويدخل العامل المالي عنصراً ضاغطاً على قدرة الحزب على تحريك الشارع. وعليه، تستبعد أوساط حكومية أي تصعيد فعلي، كاشفة أن جدول أعمال الجلسة واضح، وهو استكمال البحث في تنفيذ اتفاق وقف النار، وبالتالي ليس بالضرورة أن ينتهي وألا يُستكمل في جلسات لاحقة، كاشفة أن الوزراء الشيعة سيشاركون ولن يغيبوا عن النقاش!