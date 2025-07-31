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لبنان

فرع المعلومات يلاحق" تجّار الكاش"

Lebanon 24
31-07-2025 | 22:51
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يجري التداول بمذكرة عمل داخلية صادرة عن فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، يطلب فيها العمل على جمع كل المعطيات والمعلومات الشخصية والمهنية عن كل شخص يتعاطى بتحويل الأموال النقدية من الخارج إلى لبنان. ويجري التركيز على بعض الصرافين الكبار، وعلى آخرين من الذين يتولون تحويل الأموال عبر آلية تسمح لطالب التحويل بدفع المبلغ في بلد وتسلّمه في لبنان بعد حسم عمولة تُراوح بين 2 و 4 في المئة.
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ويأتي هذا القرار، كجزء من حملة التزم بها لبنان أمام الولايات المتحدة ضمن «برنامج مكافحة اقتصاد الكاش»، والذي يستهدف بشكل رئيسي ما تعتبره أميركا تمويلاً غير مباشر لحزب الله وبيئته. ويجري التدقيق بصورة أكبر مع الأموال المحوّلة من أفريقيا.( الاخبار)
 
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