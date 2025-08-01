ميقاتي في عيد الجيش: هو قادر على القيام بكل المهام المطلوبة منه لحماية الوطن

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حيّا الجيش في عيده. وقال: "مهما تقلبت الطروف والاحوال ، يبقى الجيش ركن البنيان الوطني وإليه تشخص العيون في الداخل والخارج وهو قادر على القيام بكل المهام المطلوبة منه، لحماية الوطن وصون سيادته وارضه.في هذه المناسبة الوطنية السامية، احيي الشهادات التي قدمها الجيش دفاعا عن وفي سبيل رفعته وسيادته وسلامته. والى العسكريين اقول:انتم امل اللبنانيين ومرتجاهم ، فاستمروا في تحمل الصعاب على تنوعها، والتزموا بالقوانين، وتجاوزوا كل ما يسيء اليكم، وجسًدوا بالفعل شعاركم المثلث: شرف تضحية وفاء."