30
o
بيروت
32
o
طرابلس
30
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
29
o
جونية
28
o
النبطية
29
o
زحلة
31
o
بعلبك
17
o
بشري
28
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
ميقاتي في عيد الجيش: هو قادر على القيام بكل المهام المطلوبة منه لحماية الوطن
Lebanon 24
01-08-2025
|
01:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
حيّا
الرئيس نجيب ميقاتي
الجيش في عيده. وقال: "مهما تقلبت الطروف والاحوال ، يبقى الجيش ركن البنيان الوطني وإليه تشخص العيون في الداخل والخارج وهو قادر على القيام بكل المهام المطلوبة منه، لحماية الوطن وصون سيادته وارضه.
Advertisement
في هذه المناسبة الوطنية السامية، احيي الشهادات التي قدمها الجيش دفاعا عن
لبنان
وفي سبيل رفعته وسيادته وسلامته. والى العسكريين اقول:انتم امل اللبنانيين ومرتجاهم ، فاستمروا في تحمل الصعاب على تنوعها، والتزموا بالقوانين، وتجاوزوا كل ما يسيء اليكم، وجسًدوا بالفعل شعاركم المثلث: شرف تضحية وفاء."
مواضيع ذات صلة
الرئيس ميقاتي: الجيش يبقى ركن البنيان الوطني وإليه تشخص العيون في الداخل والخارج وهو قادر على القيام بكل المهام المطلوبة منه لحماية الوطن وصون سيادته
Lebanon 24
الرئيس ميقاتي: الجيش يبقى ركن البنيان الوطني وإليه تشخص العيون في الداخل والخارج وهو قادر على القيام بكل المهام المطلوبة منه لحماية الوطن وصون سيادته
01/08/2025 11:35:36
01/08/2025 11:35:36
Lebanon 24
Lebanon 24
المقداد: ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة الضامن الحقيقي لحماية الوطن
Lebanon 24
المقداد: ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة الضامن الحقيقي لحماية الوطن
01/08/2025 11:35:36
01/08/2025 11:35:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ماكرون: تابعنا بقلق احتجاز إسرائيل طاقم القارب مادلين وعلينا القيام بواجبنا لحماية مواطنينا
Lebanon 24
ماكرون: تابعنا بقلق احتجاز إسرائيل طاقم القارب مادلين وعلينا القيام بواجبنا لحماية مواطنينا
01/08/2025 11:35:36
01/08/2025 11:35:36
Lebanon 24
Lebanon 24
رجّي: على مفوضية اللاجئين القيام بكل ما هو ممكن لإعادة النازحين
Lebanon 24
رجّي: على مفوضية اللاجئين القيام بكل ما هو ممكن لإعادة النازحين
01/08/2025 11:35:36
01/08/2025 11:35:36
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
منتخب لبنان إلى آسيا.. حلم التتويج يبدأ من جدة!
Lebanon 24
منتخب لبنان إلى آسيا.. حلم التتويج يبدأ من جدة!
04:30 | 2025-08-01
01/08/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قانون إصلاح المصارف مع وقف التنفيذ: تشويه صيغة مشروع حكومة ميقاتي وتحاصص سياسي وطائفي
Lebanon 24
قانون إصلاح المصارف مع وقف التنفيذ: تشويه صيغة مشروع حكومة ميقاتي وتحاصص سياسي وطائفي
04:00 | 2025-08-01
01/08/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون: النجاح لأي مؤسسة رسمية او عامة يتحقق بفعل الإدارة السليمة
Lebanon 24
الرئيس عون: النجاح لأي مؤسسة رسمية او عامة يتحقق بفعل الإدارة السليمة
04:21 | 2025-08-01
01/08/2025 04:21:36
Lebanon 24
Lebanon 24
عون استقبل مدير المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة مودعاً
Lebanon 24
عون استقبل مدير المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة مودعاً
04:18 | 2025-08-01
01/08/2025 04:18:23
Lebanon 24
Lebanon 24
الثلاثاء... أساتذة المهني والتقني يعتصمون تزامناً مع انعقاد مجلس الوزراء
Lebanon 24
الثلاثاء... أساتذة المهني والتقني يعتصمون تزامناً مع انعقاد مجلس الوزراء
04:02 | 2025-08-01
01/08/2025 04:02:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ارتفاع كبير في أسعار "الحامض" في لبنان.. ما السبب؟
Lebanon 24
ارتفاع كبير في أسعار "الحامض" في لبنان.. ما السبب؟
07:30 | 2025-07-31
31/07/2025 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا الفيديو بألف كلمة
Lebanon 24
هذا الفيديو بألف كلمة
06:09 | 2025-07-31
31/07/2025 06:09:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... مراسل الـ"أم تي في" في المستشفى
Lebanon 24
بالصور... مراسل الـ"أم تي في" في المستشفى
16:15 | 2025-07-31
31/07/2025 04:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسائل مبطّنة في خطاب قاسم تحت سقف الثوابت!
Lebanon 24
رسائل مبطّنة في خطاب قاسم تحت سقف الثوابت!
11:00 | 2025-07-31
31/07/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زيارة رعد وبري الى بعبدا: مخرج لجلسة الثلاثاء
Lebanon 24
زيارة رعد وبري الى بعبدا: مخرج لجلسة الثلاثاء
15:32 | 2025-07-31
31/07/2025 03:32:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:30 | 2025-08-01
منتخب لبنان إلى آسيا.. حلم التتويج يبدأ من جدة!
04:00 | 2025-08-01
قانون إصلاح المصارف مع وقف التنفيذ: تشويه صيغة مشروع حكومة ميقاتي وتحاصص سياسي وطائفي
04:21 | 2025-08-01
الرئيس عون: النجاح لأي مؤسسة رسمية او عامة يتحقق بفعل الإدارة السليمة
04:18 | 2025-08-01
عون استقبل مدير المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة مودعاً
04:02 | 2025-08-01
الثلاثاء... أساتذة المهني والتقني يعتصمون تزامناً مع انعقاد مجلس الوزراء
03:44 | 2025-08-01
عند مدخل مخيّم صبرا – الرّحاب.. توقيف مروّج مخدّرات وهذا ما ضبط بحوزته
فيديو
انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو)
Lebanon 24
انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو)
02:31 | 2025-07-30
01/08/2025 11:35:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ستنافس سامسونغ وآبل.. هذه مواصفات ساعة غوغل المنتظرة (فيديو)
Lebanon 24
ستنافس سامسونغ وآبل.. هذه مواصفات ساعة غوغل المنتظرة (فيديو)
01:32 | 2025-07-30
01/08/2025 11:35:36
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنانيون يشربون البلاستيك.. هذا ما تحتويه مياهنا!
Lebanon 24
لبنانيون يشربون البلاستيك.. هذا ما تحتويه مياهنا!
12:35 | 2025-07-29
01/08/2025 11:35:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24