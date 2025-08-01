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لبنان

ميقاتي في عيد الجيش: هو قادر على القيام بكل المهام المطلوبة منه لحماية الوطن

Lebanon 24
01-08-2025 | 01:29
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حيّا الرئيس نجيب ميقاتي الجيش في عيده. وقال: "مهما تقلبت الطروف والاحوال ، يبقى الجيش ركن البنيان الوطني وإليه تشخص العيون  في الداخل والخارج وهو قادر على القيام بكل المهام المطلوبة منه، لحماية الوطن وصون سيادته وارضه.
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في هذه المناسبة الوطنية السامية، احيي  الشهادات التي قدمها  الجيش دفاعا عن لبنان وفي سبيل رفعته وسيادته وسلامته. والى العسكريين اقول:انتم امل  اللبنانيين ومرتجاهم ، فاستمروا في تحمل الصعاب على تنوعها، والتزموا بالقوانين، وتجاوزوا كل ما يسيء اليكم، وجسًدوا بالفعل شعاركم المثلث: شرف تضحية وفاء."
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