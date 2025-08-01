الحواط: معك يا وطن… حتى يعود الوطن

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أشار النائب إلى أن "اللبنانيين يتطلّعون إلى الجيش في عيده بأمل كبير، ويتطلّعون إلى اليوم الذي يبسط فيه سلطته وحيداً كقوة شرعية تمتلك حصريّة السلاح للدفاع عن ، وتحقّق الأمن والسلام والإستقرار".وكتب عبر "إكس": "هو اليوم الرهان الوحيد لتجنيب لبنان أي مطبّ والذهاب إلى كارثة جديدة. معك يا وطن… حتى يعود الوطن".