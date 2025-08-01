Advertisement

لبنان

الحواط: معك يا وطن… حتى يعود الوطن

Lebanon 24
01-08-2025 | 01:54
A-
A+
Doc-P-1399301-638896354782547319.jpeg
Doc-P-1399301-638896354782547319.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أشار النائب زياد الحواط إلى أن "اللبنانيين يتطلّعون إلى الجيش في عيده بأمل كبير، ويتطلّعون إلى اليوم الذي يبسط فيه سلطته وحيداً كقوة شرعية تمتلك حصريّة السلاح للدفاع عن لبنان، وتحقّق الأمن والسلام والإستقرار".
Advertisement

وكتب عبر "إكس": "هو اليوم الرهان الوحيد لتجنيب لبنان أي مطبّ والذهاب إلى كارثة جديدة. معك يا وطن… حتى يعود الوطن".
 
مواضيع ذات صلة
الرئيس الإسرائيلي: إعادة المختطفين واجب مقدس ولن نستريح حتى يعودوا جميعا إلى الوطن
lebanon 24
01/08/2025 11:36:20 Lebanon 24 Lebanon 24
كلاس: عودة الكيانية إلى تلفزيون الوطن ..!
lebanon 24
01/08/2025 11:36:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الحواط: لوضع آلية سريعة لترحيل السوريين غير الشرعيين
lebanon 24
01/08/2025 11:36:20 Lebanon 24 Lebanon 24
سفير مالطا في لبنان زار الحواط في جبيل
lebanon 24
01/08/2025 11:36:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2025-08-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2025-08-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:21 | 2025-08-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:18 | 2025-08-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:02 | 2025-08-01 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2025-08-01
04:00 | 2025-08-01
04:21 | 2025-08-01
04:18 | 2025-08-01
04:02 | 2025-08-01
03:44 | 2025-08-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24