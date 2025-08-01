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لبنان

عيسى الخوري: وحده الجيش يقاتل من أجل الجميع

Lebanon 24
01-08-2025 | 01:58
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إعتبر وزير الصناعة جو عيسى الخوري أنه "في بلدٍ يتنازع عليه الجميع، وحده الجيش يقاتل من أجل الجميع".
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ووجه عبر منصة "إكس" تحية "للجيش الذي لا يساوم، ولا ينكسر، ولا يخون ولا يتبع لأحد إلّا للبنان. لبنان فقط".
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