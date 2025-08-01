عيسى الخوري: وحده الجيش يقاتل من أجل الجميع

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إعتبر أنه "في بلدٍ يتنازع عليه الجميع، وحده الجيش يقاتل من أجل الجميع".ووجه عبر منصة "إكس" تحية "للجيش الذي لا يساوم، ولا ينكسر، ولا يخون ولا يتبع لأحد إلّا للبنان. فقط".