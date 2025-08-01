ابراهيم في عيد الجيش: تبقى البوصلة في زمن التيه السياسي

كتب اللواء بمناسبة الاول من آب، عيد على منصاته عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "وتبقى أنت الخيار والرهان، مهما تاجروا باسمك، كي لا نقول بدمك، ومهما حاولوا امتطاء تضحياتك ليوهمونا بوطنيّتهم، فأنت العصِيّ، همزة الوصل، جسر التلاقي، بوتقة الانصهار، وعنوان الوحدة".

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وقال: "كل عام وأنت بخير، وملاذًا في كل الملمّات، وتبقى البوصلة في زمن التيه السياسي".