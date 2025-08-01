انخفاض في أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد

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صدر جدول جديد لأسعار المحروقات في اليوم، حيث شهد انخفاضاً في أسعار البنزين والمازوت، فيما استقرّ سعر .البنزين 95 أوكتان: 1451.000 (-5000)البنزين 98 أوكتان: 1491.000 (-5000)المازوت: 1410.000 (-11000)الغاز: 1073.000 (00000)