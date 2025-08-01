Advertisement

لبنان

مسيّرة إسرائيلية تُلقي منشورًا في يارون... والرسالة للمختار!

Lebanon 24
01-08-2025 | 05:25
A-
A+
Doc-P-1399396-638896482794354154.jpeg
Doc-P-1399396-638896482794354154.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ألقت مسيّرة إسرائيلية اليوم الجمعة، منشورًا فوق بلدة يارون تضمّن تهديدًا مباشرًا وجديدًا بحق مختار البلدة محمد شاهين، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"أنت مراقب جواً وأرضاً".. منشور تهديدي لمختار يارون السابق
lebanon 24
01/08/2025 23:02:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يلقي منشورات تطالب بإخلاء مناطق في شمالي غزة
lebanon 24
01/08/2025 23:02:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يلقي منشورات يأمر فيها سكان حي الأمل بخان يونس بالإخلاء
lebanon 24
01/08/2025 23:02:50 Lebanon 24 Lebanon 24
العربية: الجيش الإسرائيلي يلقي منشورات على غرب خان يونس يأمر فيها السكان بالإخلاء
lebanon 24
01/08/2025 23:02:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:39 | 2025-08-01
15:21 | 2025-08-01
15:20 | 2025-08-01
15:17 | 2025-08-01
14:56 | 2025-08-01
14:51 | 2025-08-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24