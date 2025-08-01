بالأرقام... نشاط غير مسبوق في مرفأ بيروت منذ 6 سنوات

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أعلنت إدارة واستثمار مرفأ أن "حركة الحاويات في 2025 بلغت ما يقارب الـ 100 ألف حاوية نمطية (TEU)، متقدمة بنسبة تقارب 39% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024، الذي سجّل 72 حاوية نمطية".وبحسب بيان فإن "هذا الرقم يعد الأعلى الذي يسجله المرفأ على صعيد نشاط محطة الحاويات (عبر المشغل CMA CGM) منذ عام 2019، ما يعكس دينامية متصاعدة في الأداء التشغيلي، ويؤكد عودة المرفأ إلى موقعه كمرفق أساسي في خارطة في شرق المتوسط".