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لبنان

بالأرقام... نشاط غير مسبوق في مرفأ بيروت منذ 6 سنوات

Lebanon 24
01-08-2025 | 05:56
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 أعلنت إدارة واستثمار مرفأ بيروت أن "حركة الحاويات في تموز 2025 بلغت ما يقارب الـ 100 ألف حاوية نمطية (TEU)، متقدمة بنسبة تقارب 39% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024، الذي سجّل 72 حاوية نمطية".
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وبحسب بيان فإن "هذا الرقم يعد الأعلى الذي يسجله المرفأ على صعيد نشاط محطة الحاويات (عبر المشغل CMA CGM) منذ عام 2019، ما يعكس دينامية متصاعدة في الأداء التشغيلي، ويؤكد عودة المرفأ إلى موقعه كمرفق أساسي في خارطة النقل البحري في شرق المتوسط".
 
ويأتي هذا التقدم نتيجة عوامل متراكمة أبرزها تحسن البنية التشغيلية، وانسيابية الخدمات، وثقة شركات الملاحة البحرية التي بدأت تعيد إدراج مرفأ بيروت ضمن خطوطها المنتظمة.

وفي الختام، شددت الإدارة على "مواصلة تحسين بيئة العمل وتطوير الخدمات بما يعزز استدامة هذا الأداء الإيجابي".
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