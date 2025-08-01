من "الضمان".. إليكم هذا الخبر

أصدر للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كركي، مذكّرة إعلاميّة بتاريخ 1/8/2025 حملت الرقم 801 قضى بموجبها احتساب الإشتراكات في الصندوق للمؤسسات والفئات الخاصّة وفق الحدّ الأدنى الرسمي الجديد للأجور البالغ 28 مليون ل.ل.

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