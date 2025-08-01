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لبنان

"أمام القضاة فرصة لصون العدالة".. بيان عن المكتب الاعلامي لوزير العدل

Lebanon 24
01-08-2025 | 07:43
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أفاد المكتب الاعلامي لوزير العدل عادل نصار في بيان بأنه "بعد سنوات من الانتظار، أُقرّ قانون استقلالية السلطة القضائية، الذي طال انتظاره من الشعب اللبناني وشكّل مطلبًا ملحًّا للمتقاضين، وللقضاة.
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وأكد وزير العدل أن "هذا القانون يُعد من أحد أبرز الأهداف الأساسية التي التزم بتحقيقها منذ تسلّمه مهامه، إدراكًا منه لأهمية وجود قانون  يسمح بترسيخ قضاء مستقل يحمي حقوق المواطنين ويعزّز ثقتهم بالمؤسسات".
 
وتوجّه بالشكر إلى "جميع الجهات التي ساهمت في إنجاز هذا الاستحقاق الوطني، الذي دمج بين مشروع وزارة العدل والمقترح النيابي، بعد تجاوز الكثير من العقبات"، مشدداً على أن" هذا القانون، رغم أهميته التأسيسية، وأنه خطوة مفصلية إلا أنه لا يمكن أن يحقق استقلالية القضاء وحده، ويعتمد أيضا على القضاة أنفسهم ولديه كل الثقة بهم".
 
وتوجه إلى القضاة بأن "هذا القانون لا يحميهم فقط من التدخلات السياسية، بل يُحمّلهم مسؤولية تاريخية في الحفاظ على الحياد ومواجهة الضغوطات وصون العدالة بحكمة وتجرد، لأن القضاء العادل والمستقل هو أساس قيام دولة القانون والمؤسسات". 
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