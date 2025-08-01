وفد من "اليونيفيل" زار جمعية "أهلنا" في صيدا

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زار قائد وحدة التواصل الإجتماعي في مقر قيادة اليونيفيل في (Military Community Outreach Unit) المقدم اندريا فاتزيو (Lt. Colonel Andrea Fazio) مع فريق من الوحدة المذكورة، استكمالا للتعاون في المجال الإنساني والذي بدأ بين جمعية "أهلنا " وبين قوات "اليونيفيل" العاملة في ، مركز جمعية "أهلنا" في الهلالية -صيدا، حيث التقى رئيسة الجمعية السيدة سحر جلال الدين الجبيلي وأمين المال هاني بيضاوي وأمينة السر الدكتورة ياسمين كلش وعضو الهيئة الإدارية السيدة منى قطب، وذلك في حضور مستشار الجمعية السيد رمزي الجبيلي ومسؤولة الإعلام والتواصل في الجمعية السيدة سحر عيساوي حمتو.واطّلع فاتزيو والفريق المرافق من السيدة الجبيلي على مشاريع وبرامج وأنشطة "أهلنا"، ثم قام برفقتهم بجولة على أقسام الجمعية ومطبخها الإنتاجي. كما تفقد الصيفية التي تقيمها "أهلنا" لأيتامها وأقرانهم من المجتمع في مدرسة " LCF" في البرامية وشاركوهم بعض الأنشطة والألعاب.وأكد الجانبان خلال الزيارة "متابعة وتعزيز التعاون خلال الفترة من خلال برامج ومشاريع مشتركة".