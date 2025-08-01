عائلات شهداء الدفاع المدني يطالبون بحقوقهم.. وفرح يؤكد متابعة الملف حتى النهاية

إستقبل للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح، وفدا من عائلات الدفاع المدني الذين استشهدوا خلال الأشهر الماضية جرّاء العدوان على ، أثناء تأديتهم واجبهم الوطني والإنساني.

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وخلال اللقاء، عرض الوفد معاناة العائلات "التي لم تتمكن حتى اليوم من الحصول على التعويضات المستحقة، لا سيما تلك المرتبطة بتعاونية موظفي الدولة والرواتب التقاعدية.



العميد فرح بدوره، شدد على أن "مطالب العائلات محقة ولا يمكن التغاضي عنها"، مشددا على أن " أنجزت كل الإجراءات الإدارية المطلوبة ضمن صلاحياتها، وأحالت الملفات إلى الجهات المختصة في حينه، وفاء منها لتضحيات والتزاما تجاه ذويهم"، مؤكدًا "بذل كل الامكانات المتوفرة لمتابعة هذا الملف والتدقيق في مراجعته مع الجهات المختصة، لتذليل العقبات وتسريع صرف المستحقات".



وكشف أن " وجهت مراسلات رسمية إلى الجهات المعنية للمطالبة بصرف إعانات مالية استثنائية لعائلات الشهداء، تقديرا لما قدمه أبناؤهم من عطاء بلغ حد الاستشهاد في سبيل خدمة الوطن والمواطن".



وقد عبر الوفد عن امتنانه "لموقف العميد فرح الداعم"، مثمنا متابعته الحثيثة للملف، ومؤكدين أن وقوف قيادة الدفاع المدني إلى جانبهم يشكل بارقة أمل في مسار إنصاف حقوقهم وحفظ كرامة من ارتقوا شهداء في سبيل الواجب.