معهد البحوث الصناعية: 88 بيانًا جمركيًا غير مطابق في تموز 2025

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وأفاد البيان أن عدد البيانات الجمركية المسجّلة والمعالجة في المعهد بلغ 450 بيانًا جمركيًا، فيما تم تقييم المطابقة لـ35 بيانًا في بلد المصدر وفق آلية المعهد (Preshipment). كما أظهرت الدراسة أن 1,292 بيانًا جمركيًا غير خاضعة لأحكام المراسيم الإلزامية.



وفي السياق ذاته، جرى تقييم المطابقة لـ653 بيانًا عبر دراسة الملفات التقنية والمعلومات البيانية الخاصة بالمنتجات، وهي المنتجات الخاضعة للمواصفات الأفقية. كما أحيلت 2,560 بيانًا إلى الكشف والفحص، وكُشف فعليًا على 2,854 بيانًا جمركيًا خلال الفترة المذكورة.



وخلصت نتائج الفحوصات إلى أن 88 بيانًا جمركيًا لم تكن مطابقة لأحكام المواصفات الإلزامية المعمول بها. أصدر معهد البحوث الصناعية بيانًا عن أعماله في تقييم مطابقة المنتجات المستوردة الخاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية خلال شهر 2025، والتي يكلّف المعهد بتطبيقها.وأفاد البيان أن عدد البيانات الجمركية المسجّلة والمعالجة في المعهد بلغ 450 بيانًا جمركيًا، فيما تم تقييم المطابقة لـ35 بيانًا في بلد المصدر وفق آلية المعهد (Preshipment). كما أظهرت الدراسة أن 1,292 بيانًا جمركيًا غير خاضعة لأحكام المراسيم الإلزامية.وفي السياق ذاته، جرى تقييم المطابقة لـ653 بيانًا عبر دراسة الملفات التقنية والمعلومات البيانية الخاصة بالمنتجات، وهي المنتجات الخاضعة للمواصفات الأفقية. كما أحيلت 2,560 بيانًا إلى الكشف والفحص، وكُشف فعليًا على 2,854 بيانًا جمركيًا خلال الفترة المذكورة.وخلصت نتائج الفحوصات إلى أن 88 بيانًا جمركيًا لم تكن مطابقة لأحكام المواصفات الإلزامية المعمول بها.

وتوزعت على الشكل التالي: مسحوق غسيل (7)، مستحضرات تجميل (7)، أدوات تلحيم (1)، أجهزة ولوازم كهربائية (62)، بلاط سيراميك وأدوات صحية (4)،

أدوات طبية (1)، أجهزة ضغط (2)، زيت هيدروليك (1)، أجهزة طاقة (3).



علماً بأن البيانات غير المطابقة هي نوعان:



البيانات غير المطابقة لناحية النواقص أو الخطأ في المعلومات التقنية المدوّنة على المنتج أو النقص في المستندات التقنية والتي تعالج بواسطة التصحيح 80 بيانا جمركية.



البيانات غير المطابقة والتي رفضت بشكل نهائي ومنع إدخالها الأراضي : 80 بيانا جمركيا، وهي مفصلة على الشكل التالي:



سائل جلي – تلوث جرثومي – 80 غالون - مصر– مرفأ بيروت/مسحوق غسيل سائل - نسبة المادة الفعالة جاءت أقل من الحد الأدنىى %4,1 – 432 قطعة – بولندا- مرفأ بيروت/مسحوق غسيل - نسبة المادة الفعالة جاءت أقل من الحد الأدنىى %3,1 – 1170 قطعة – - مرفأ بيروت/مسحوق غسيل - نسبة المادة الفعالة جاءت أقل من الحد الأدنىى %0,5 – 2333 كغ – - مرفأ طرابلس/محارم معطرة - تلوث جرثومي – 3540 قطعة - تركيا – مرفأ طرابلس/أدوات طب أسنان - عدم وجود اسم المصنع و الشهادات المطلوبة - 1258 قطعة - - مطار بيروت/قوارير غاز - عدم وجود أي معلومة تقنية إلزامية على المنتج – 600 قطعة – - مرفأ بيروت/قوارير غاز - عدم وجود حماية لصمام التشغيل – 40 قطعة – الصين - مرفأ .