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لبنان
هل لا يزال توم برّاك مكلفاً بالملف اللبنانيّ؟
Lebanon 24
01-08-2025
|
10:19
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أوضحت الخارجية الأميركية عبر قناة "العربية"، مساء اليوم، أنّ "لا صحة للأنباء عن إنهاء مهمة المبعوث الأميركي توم برّاك إلى
لبنان
".
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وكانت ترددت في وقت سابق، معلومات صحافية غير مؤكدة أن السفير الأميركي لدى
تركيا
والمبعوث الأميركي إلى
سوريا
توم برّاك لم يعد مكلفا بالعمل على الملف اللبناني، وأن الإدارة الاميركية ستكلف
مورغان أورتاغوس
مجدداً للعمل على الملف.
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