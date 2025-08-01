رسالة تهنئة من بدر لطلاب الثانوية العامة الناجحين

كتب النائب عبر حسابه على منصة "اكس": "نُبارك لطالباتنا وطلابنا الذين اجتازوا الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بنجاح، وأثبتوا أن لا يعرف ظروفًا، والطموح لا تحدّه أزمات. بوركت عزيمتكم، وبورك تعب أهاليكم ومعلّميكم. لكم منّا كلّ الحب والتقدير".

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