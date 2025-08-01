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لبنان

رسالة تهنئة من بدر لطلاب الثانوية العامة الناجحين

Lebanon 24
01-08-2025 | 11:15
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كتب النائب نبيل بدر عبر حسابه على منصة "اكس": "نُبارك لطالباتنا وطلابنا الذين اجتازوا الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بنجاح، وأثبتوا أن العلم لا يعرف ظروفًا، والطموح لا تحدّه أزمات. بوركت عزيمتكم، وبورك تعب أهاليكم ومعلّميكم. لكم منّا كلّ الحب والتقدير".
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