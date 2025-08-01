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لبنان

اتصلت به لتهنئته... هذا ما دار بين وزيرة التربية وأحد الطلاب الأوائل (فيديو)

Lebanon 24
01-08-2025 | 12:45
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لوزيرة التربية ريما كرامي، التي أجرت اتصالًا هاتفيًا بالطالب "علي حسين حايك"، الحاصل على المرتبة الأولى في فرع العلوم العامة بمعدل 19.1، لتهنئته بتفوقه.

وخلال الاتصال، وجّه الطالب رسالة للوزيرة قال فيها: "بحب أقول شغلة، إنو نحنا انظلمنا شوي بالوقت، لكن بالرغم من هيدا الشي تعبنا وطلعنا الحمد لله".

فأجابته الوزيرة: "الحمد لله، وأنا لما نزلت عالجنوب، قلت إنو رح تكونوا قدّها قدّود، والحمد لله هيدا الشي بييّن. انبسطت كتير وقت شفت أوائل من الجنوب. مبروك لك، وإن شاء الله بالتوفيق في المستقبل، دائمًا بتفوق".

ورد الطالب: "الله يبارك فيك، ومبروك لكل الطلاب".

لتجيب الوزيرة: "ياهلا فيك، يعطيك ألف عافية".

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