عبد المسيح هنّأ الطلاب الناجحين ودعا للامتناع عن إطلاق النار ابتهاجًا

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غرد النائب عبر حسابه على منصة "اكس": "نتقدّم بأحرّ التهاني من جميع الطلاب الناجحين في الامتحانات الرسمية، متمنّين لهم دوام التقدّم والنجاح. كما نتمنّى التوفيق في الثانية للذين لم يحالفهم الحظ، فالإرادة والمثابرة كفيلتان بتحقيق النتائج المرجوّة.وفي هذا السياق، نهيب بالجميع الامتناع عن إطلاق النار ابتهاجًا، لما يشكّله ذلك من خطر جسيم على السلامة العامة، ونؤكد أن الفرح لا يكون بتعريض أرواح الناس للخطر. فلنحافظ على فرحة النجاح آمنة ومسؤولة".