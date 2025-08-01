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لبنان

عبد المسيح هنّأ الطلاب الناجحين ودعا للامتناع عن إطلاق النار ابتهاجًا

Lebanon 24
01-08-2025 | 13:11
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غرد النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على منصة "اكس": "نتقدّم بأحرّ التهاني من جميع الطلاب الناجحين في الامتحانات الرسمية، متمنّين لهم دوام التقدّم والنجاح. كما نتمنّى التوفيق في الدورة الثانية للذين لم يحالفهم الحظ، فالإرادة والمثابرة كفيلتان بتحقيق النتائج المرجوّة.
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وفي هذا السياق، نهيب بالجميع الامتناع عن إطلاق النار ابتهاجًا، لما يشكّله ذلك من خطر جسيم على السلامة العامة، ونؤكد أن التعبير عن الفرح لا يكون بتعريض أرواح الناس للخطر. فلنحافظ على فرحة النجاح آمنة ومسؤولة".
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