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لبنان

اندلاع حريق في احد الاحراج عند اطراف مغدوشة

Lebanon 24
01-08-2025 | 13:23
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شب حريق في احد  الاحراج عند  اطراف بلدة مغدوشة، وامتد الى مساحات واسعة. ومازالت فرق الدفاع والاطفاء تحاول السيطرة على االنيران ومحاصرتها كي لا تصل  الى المنازل.
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(الوكالة الوطنية)
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