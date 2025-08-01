اندلاع حريق في احد الاحراج عند اطراف مغدوشة

شب حريق في احد الاحراج عند اطراف بلدة ، وامتد الى مساحات واسعة. ومازالت فرق الدفاع والاطفاء تحاول السيطرة على االنيران ومحاصرتها كي لا تصل الى المنازل.

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(الوكالة الوطنية)