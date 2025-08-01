"مفاجأة تلقاها لبنان".. هذا ما قيلَ عن برّاك

ذكرت معلومات صحفية، اليوم الجمعة، أنَّ استبدال المبعوث الأميركي إلى توماس براك بمبعوث آخر، لن يؤثر على المُفاوضات - الأميركية التي تستند إلى ورقته، مشيرة إلى أنَّ "الرّد الأميركي على الورقة اللبنانية بشأن سلاح واتفاق وقف إطلاق النار مع ، يُدرس حالياً في بواشنطن".

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وأوضحت المعلومات أنه "في الوقت الذي كانت فيه الاتصالات تحصل على أعلى المستويات للتحضير لجلسة الثلاثاء للرد على ورقة براك، تفاجأت الدوائر الرسمية اللبنانية بخبر استبدال الأخير"، مشيرة إلى أن "برّاك لم يُكلف رسمياً بإدارة الملف اللبناني بل كُلِّف موقتًا بنقل رسالة من إلى ، فهو سفير في ومبعوث لسوريا".

وتحدثت مصادر أميركية، وفق المعلومات الصحفية، عن أن "لبنان ليس بحاجة إلى مبعوث خاص والقرار في ما يخصّ السلاح هو شأن داخلي".

كذلك، ذكرت المعلومات أن "المرجعية الأساسية لواشنطن في لبنان تبقى السفيرة الأميركية الحالية التي تتابع مهامها بشكل طبيعي بانتظار اعتماد السفير الجديد".