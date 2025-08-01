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لبنان

"مفاجأة تلقاها لبنان".. هذا ما قيلَ عن برّاك

Lebanon 24
01-08-2025 | 13:38
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ذكرت معلومات صحفية، اليوم الجمعة، أنَّ استبدال المبعوث الأميركي إلى لبنان توماس براك بمبعوث آخر، لن يؤثر على المُفاوضات اللبنانية - الأميركية التي تستند إلى ورقته، مشيرة إلى أنَّ "الرّد الأميركي على الورقة اللبنانية بشأن سلاح حزب الله واتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، يُدرس حالياً في وزارة الخارجية بواشنطن".
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وأوضحت المعلومات أنه "في الوقت الذي كانت فيه الاتصالات تحصل على أعلى المستويات للتحضير لجلسة الثلاثاء للرد على ورقة براك، تفاجأت الدوائر الرسمية اللبنانية بخبر استبدال الأخير"، مشيرة إلى أن "برّاك لم يُكلف رسمياً بإدارة الملف اللبناني بل كُلِّف موقتًا بنقل رسالة من الإدارة الأميركية إلى بيروت، فهو سفير في تركيا ومبعوث لسوريا".
 
وتحدثت مصادر أميركية، وفق المعلومات الصحفية، عن أن "لبنان ليس بحاجة إلى مبعوث خاص والقرار في ما يخصّ السلاح هو شأن داخلي".
 
كذلك، ذكرت المعلومات أن "المرجعية الأساسية لواشنطن في لبنان تبقى السفيرة الأميركية الحالية ليزا جونسون التي تتابع مهامها بشكل طبيعي بانتظار اعتماد السفير الجديد".
 
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