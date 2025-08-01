صورة نادرة جداً لزياد الرحباني.. التقطها "مصور فيروز" الخاص

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة قديمة نادرة للفنان الراحل ، التقطها فاروجان سيتيان، المُصوّر الخاص للسيدة خلال ستينيات القرن الماضي.

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يُشار إلى أنَّ الصورة هي من مجموعة المكتبة الشرقية في .