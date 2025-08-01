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لبنان

صورة نادرة جداً لزياد الرحباني.. التقطها "مصور فيروز" الخاص

Lebanon 24
01-08-2025 | 14:56
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تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة قديمة نادرة للفنان الراحل زياد الرحباني، التقطها فاروجان سيتيان، المُصوّر الخاص للسيدة فيروز خلال ستينيات القرن الماضي.
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يُشار إلى أنَّ الصورة هي من مجموعة المكتبة الشرقية في جامعة القديس يوسف.
 
 
 
 
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