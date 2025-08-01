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لبنان

هذا ما لوحظ بعد صدور نتائج "الترمينال"

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
01-08-2025 | 15:17
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لوحظ بعد صدور النتائج أن محافظة الجنوب سجّلت أعلى نسب نجاح في فروع الشهادة الثانوية العامة، وذلك رغم الحرب العنيفة والنزوح والدمار الذي طال العديد من بلدات المنطقة.
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إلّا أن بعض الأصوات طرحت تساؤلات حول احتمال وجود تساهل في تصحيح مسابقات الطلاب هناك، نظراً للظروف الاستثنائية التي مرّوا بها مقارنة بباقي المحافظات.
المصدر: "رصد" لبنان 24
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