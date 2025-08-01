مقدمات نشرات الأخبار المسائية 

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مقدمات نشرات الأخبار المسائيةمقدمة نشرة أخبار الـ "أن بي أن"أدى مجلس النواب قسطه الإصلاحي إلى العلا في ضوء ما انتجته الجلسة التشريعية التي دعا اليها الرئيس نبيه بري ولا سيما القانون المتعلق بإصلاح وضع المصارف في وتنظيم القضاء العدلي.وعلى مسافة أربعة أيام من موعد جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل والتي ستبحث في تنفيذ البيان الوزاري في شقه المتعلق ببسط سيادة جميع أراضيها بقواها الذاتية حصرا وفي الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية تكثفت المشاورات للتوصل إلى تفاهمات.وبالتزامن مع عيد الجيش الثمانين يقف لبنان الرسمي والشعبي أمام تفلت جيش الاحتلال في اعتداءاته بدءا من الجنوب وصولا الى البقاع والتي باتت تسقط في شكل شبه يومي شهداء وجرحى وربما ليس اخرهم الشهداء الاربعة الذين ارتقوا اثر سلسلة غارات شنتها الطائرات الحربية المعادية على قرى وبلدات جنوبية وبقاعية بالأمس.وفي عيد الجيش أكد قائده العماد رودولف هيكل أن المؤسسة العسكرية بجنودها وضباطها مستعدة دائما للعطاء والتضحية لمواجهة التهديدات الخارجية اسرائيلية كانت أم إرهابية مشددا على أن العائق الوحيد أمام استكمال انتشار الوحدات العسكرية هو استمرار الاحتلال.وعلى قاعدة أن في الامتحان يكرم المرء أو يهان، كان الجنوب، جنوب البطولة والوفاء يرسل من جديد رسالة ممزوجة بالحياة والكرامة.هناك حيث تعمد التراب بدماء الشهداء، نهضت مقاعد الدراسة لتنبت أجيالا من نور، فحمل طلابه مشاعل التفوق، وانتزعوا المراتب الأولى على مستوى الوطن في امتحانات الثانوية العامة.جنوب خط رجاله على الحدود بمداد الدم وسام الشهادة وها هم أبناؤه يخطون في دفاتر وسام التفوق وفي كل نجاح منهم صدى لصوت الأرض حين تعانق السماء، وحين تمتد جذور الكرامة في قلوب الصغار كما امتدت في دماء الكبار.إنه الجنوب، حيث لا تنطفئ قناديل التضحية، ولا تجف ينابيع العطاء؛ من ساحات القتال إلى ساحات العلم، يكتب أبناؤه قصة وطن يولد كل يوم من رماد الألم، محمولا على أكتاف الشهداء وأحلام الطلاب.في غزة ما زال جيش الاحتلال يوغل في نحر الفلسطينييين إما عبر القتل بالتجويع او باسقاط الصواريخوقد زار القطاع اليوم المبعوث ستيف ويتكوف متفقدا مراكز توزيع المساعدات وذلك بعد إقرار واشنطن بوجود المجاعة.هذا في وقت يبدو فيه جليا أن الخطة الاسرائيلية المدعومة غربيا بدت مكشوفة المعالم لدى الجميع. وهي خطة ترمي الى تفريغ سكان القطاع من اهله عبر التمهيد لاقامة مناطق عازلة استنادا الى وثيقة اهداف الحرب.زيارة ويتكوف تأتي في ظل تعثر المفاوضات بين كيان الاحتلال وحركة حماس التي أبدت استعدادها لانخراط فوري في مفاوضات جديدة لكنها اشترطت إنهاء المجاعة وايصال المساعدات الى مستحقيها.وفي خطوة وضعها البيت الأبيض في خانة إعادة هيكلة التجارة العالمية وقع الرئيس الاميركي دونالد ترامب امرا تنفيذيا زاد بموجبه الرسوم الجمركية على عشرات الدول تصدرت سوريا القائمة فيما غابت المكسيك عنها.مقدمة الـ "أم تي في"عيد الجيش هذه السنة مختلف تماما. سبب الاختلاف أن العيد يأتي قبل أربعة ايام من جلسة تاريخية لمجلس الوزراء، تبحث في حصر السلاح بيد القوى الشرعية .فاللبنانيون يتطلعون الى المؤسسة العسكرية بكثير من الامل لتعيد ثقة العالم بالدولة، ولتكون صمام الامان والضامن لاستعادة المؤسسات اللبنانية دورها.وعلم، أن مجلس الوزاء الذي سيبحث بالتفصيل الثلثاء مسألة سلاح المدرج كبند اول على جدول اعماله، سيتخذ قرارا صريحا به على ان تترك الاليات التنفيذية والجدولة الزمنية للمجلس الاعلى للدفاع، الذي سيجتمع لاتخاذ القرارات المناسبة.وتردد ان السلطة اللبنانية الرسمية أبلغت حزب الله انها اعطته فترة سماح طويلة، وبالتالي فان الضغوط العربية والدولية لم تعد تسمح بالاستمرار في سياسة التأجيل والمماطلة.توازيا، جاء خبر بثته بعض وسائل الاعلام ليثير البلبلة، ويتعلق باجراء الاميركية تغييرات في الفريق الاميركي المعني بالملف اللبناني، وتحديدا بأن توم باراك لم يعد مكلفا من قبل الادارة الاميركية بمتابعة الملف اللبناني.وقد تبين ان هذا الخبر غير دقيق. فباراك وفق الادارة الاميركية ليس موفدا للبنان أصلا، بل هو سفير اميركا في تركيا والموفد الاميركي الى سوريا، وقد كلفه الرئيس ترامب ايصال عدة رسائل الى لبنان لا اكثر ولا اقل، كما يمكن ان يكلفه في المستقبل بايصال رسائل جديدة.وبالتالي فان السفير الاميركي الجديد ميشال عيسى سيكون المعني بتظهير توجهات السياسية الاميركية، كما يمكن لمورغان اورتيغاس ان تلعب دورا اكبر في المستقبل القريب ، وخصوصا مع اقتراب استحقاق اليونيفيل في الجنوب.اذا، وسط الأحاديث المتضاربة والتسريبات المتزايدة حول تغييرات محتملة في المقاربة الأميركية تجاه لبنان، ما حقيقة ما يجري خلف الكواليس في واشنطن؟ ومن الجهة التي تمسك فعليا بخيوط الملف اللبناني؟مقدمة "المنار"معاينة الجريمة لن تغفر للمجرم الاميركي ذنبه بقيادة اكبر مجزرة في التاريخ الحديث على ارض غزة بالايدي الصهيونية. فزيارة المبعوث الاميركي الى الشرق الاوسط ستيف ويتكوف الى القطاع لم تكن ضرورية ليتيقن دونالد ترامب ان ما يحصل هناك أمر مروع ومقلق كما قال، والمهم ماذا سيفعل ترامب لوقف هذه المجاعة بل حرب الابادة التي يغطيها سياسيا ودبلوماسيا وعسكريا واقتصاديا؟على ارض الواقع لا جديد تغير، وقطرات المساعدات التي ترمى من الجو او عبر شاحنات معدودات غير كافية على الاطلاق لانقاذ اطفال غزة واهلهم من الموت جوعا الذي يطبق على القطاع.وفي لبنان اطبق الاميركي وادواته العربية على البلاد فاهتزت المنابر استجابة، واصيبت السيادة بجرح جديد بعد الجرح البليغ الذي تسبب به الاحتلال الصهيوني المتمادي بعدوانيته على عموم الاراضي اللبنانية، والقاتل للبنانيين على مرأى ومسمع دولتهم واهل الضمانات الاميركية.احتلال هو العائق الوحيد أمام استكمال انتشار الوحدات العسكرية في الجنوب بحسب قائد الجيش العماد رودولف هيكل، الذي لفت في عيد الجيش امام كبار ضباطه الى تعاون اهل الجنوب الكامل مع جيشهم الوطني، مركزا جهود قواته على حفظ الاستقرار والسلم الأهلي وتأمين الحدود الشمالية والشرقية ومواجهة التهديدات الخارجية.ولمنع الخضات الداخلية تتكثف المساعي بين القوى الفاعلة لتحرير القرار اللبناني ما امكن من القبضة الاميركية واتباعها المستعجلين العمل لمصلحة الكيان الاسرائيلي.وبحثا بالمستجدات، لا سيما ما طرحه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في عيد الجيش، كان جدول اللقاء المحدد مسبقا في بعبدا بين الرئيس عون ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد. لقاء اتسم بالصراحة والوضوح مع التأكيد على كيفية الحفاظ على اسقرار لبنان وقوته وسيادته، وابقاء التواصل بين الجميع على بعد ايام من جلسة مجلس الوزراء الذي وزعت امانته العامة جدول اعمالها بصدارة بند استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري للحكومة المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصرا.سيادة سأل عنها نائب رئيس المجلس الاسلامي الاعلى الشيخ علي الخطيب الذي قال ان ما يجري لا يطمئننا ولا يطمئن بيئتنا، فاين الدولة من العداونية الصهيونية واين هي من اعادة الاعمار؟مقدمة الـ "أو تي في"لم يكد اللبنانيون يستفيقون من صدمة القوانين الاصلاحية المنقوصة التي اقرها مجلس النواب امس، حتى صدمتهم اليوم انباء تداولتها وسائل اعلام محلية ونفتها جزئيا اخرى عربية، عن تعليق مهمة المبعوث الاميركي توم براك، وهي في كل الاحوال تسريبات تؤشر الى ارتفاع اكبر في منسوب الضغوط على وقع رفع وتيرة الاعتداءات الاسرائيلية في الساعات الاخيرة قبل ايام من جلسة مجلس الوزراء المنتظرة الثلاثاء المقبل.جلسة يتصدر جدول اعمالها بند اختيرت كلماته بعناية فائقة لتوزع على الشكل التالي: استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري للحكومة في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع اراضيها بقواها الذاتية حصرا وبالترتيبات الخاصة بوقف الاعمال العدائية لشهر تشرين الثاني 2024.فماذا في الاحتمالات؟ على هذا السؤال تجزم اوساط سياسية عبر الـ أو.تي.في. بالحديث عن ثلاثة سيناريوهات:السيناريو الاول، ان يصدر عن الحكومة موقف يبقى في اطار العموميات يتبنى ما صدر اخيرا عن رئيس الجمهورية ويشدد على تنفيذ خطاب القسم والبيان الوزاري واطلاع مجلس الوزراء دوريا على مسار التفاوض او ان يحال الملف على جلسات لاحقة متقطعة او متتالية.السيناريو الثاني، ان ينفجر خلاف حكومي كبير في ضوء حفلة المزايدات المحتملة من بعض الجهات ولاسيما القوات اللبنانية التي تبحث لوزرائها عما يغطي فشلهم في تحقيق اي انجاز في وزاراتهم الاربع.السيناريو الثالث، ارجاء الجلسة افساحا في المجال امام الوساطات الخارجية للتوصل الى حل قد يكون متدرجا يؤدي الغرض من الضغوط ويحقق استعادة السيادة في آن معا.وفي عيد الجيش الثمانين يتمسك اللبنانيون اليوم اكثر من اي يوم مضى بسيادتهم على كل شبر من ترابهم وبأن تكون القوى العسكرية الرسمية اللبنانية وحدها المسؤولة عن الدفاع عن الحدود وحفظ الامن والنظام بعدما اثبت كل التجارب السابقة وما شابها من اخطاء استراتيجية خاصة في المرحلة الاخيرة، ان الجيش كان وسيبقى هو الحل.مقدمة الـ "أل بي سي"وزعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء جدول اعمال جلسة الثلاثاء المقبل، وجاء في البند الأول منه:"استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري للحكومة في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصرا، وبالترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية لشهر تشرين الثاني 2024"إنتهى نص البند.في السياسة، لو لم يكن هذا البند قد اشبع اتصالات، لما وضع على جدول الأعمال، ولكن ان يوضع، فهذا يعني أنه سيقر، وأن الجلسة ستكون ميثاقية لأن المكون الشيعي لن يقاطعها.أما العبرة فليست في الإقرار بمقدار ما هي في وضع برنامج زمني لحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وهذا ما يطالب به الجانب الأميركي، وحتى أكثر من دولة، وهنا سيكون الاختبار الحقيقي لنية الحكومة اللبنانية.وعليه لا يعود السؤال: إقرار أو لا إقرار؟ بل برنامج زمني أو لا برنامج زمني؟ ولكل قرار ثمنه وتبعاته.ارتباطا بالملف اللبناني أميركيا، سرت أخبار عن أن الملف اللبناني انتقل من سفير الولايات المتحدة الاميركية في تركيا والموفد إلى سوريا ولبنان طوم براك إلى الموفدة السابقة مورغن أورتيغوس. لا معلومات معلنة أو رسمية، ولم يؤكد أو ينفي اي مسؤول أميركي هذا الخبر.مقدمة "الجديد"احدث خبر ما كشفته الجديد عن ان الموفد الاميركي طوم باراك لم يعد عن منصبه وعودة مورغان اورتاغوس لتولي الملف اللبناني ارباكا على الساحة اللبنانية.اذ تشير معلومات الجديد الى انه في الوقت الذي كانت الاتصالات تحصل على اعلى المستويات للتحضير لجلسة مجلس الوزراء الثلاثاء للرد على ورقة باراك تفاجأت الدوائر الرسمية اللبنانية بالخبر.ويأتي هذا التطور قبل تسلم ميشال عيسى، منصبه كسفير للولايات المتحدة لدى لبنان بعدما كان قد ادلى بافادته امام جلسة استماع حاسمة أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي.يعلق مصدر ديبلوماسي للجديد على الخبر بأن تبديل باراك لا يفترض ان تؤثر على مسار المفاوضات اللبنانية الاميركية التي تتم على اساس الورقة التي قدمها باراك اذ إن الرد يدرس في الاميركية وافكار باراك كانت امتدادا لما كانت تطالب به مورغان اورتاغوس.اما التحضير لجلسة الثلاثاء، فيتواصل من خلال الاتصالات المستمرة بين الرؤساء والمعنين، وتؤكد مصادر سياسية للجديد أن الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء لم يسبقها اي اتفاق اذ تكثفت الاتصالات بعد اعلان الرئيس نواف سلام الموعد.وتقول مصادر حكومية للجديد إن افكارا عديدة يجري التداول بها الا انه لا اتفاق نهائيا على مخرج الجلسة والحزب ينتظر نتيجة الاتصالات السياسية الناشطة قبل الجلسة لاتخاذ قراره بالمشاركة من عدمها مع تسجيل انفتاحه للتوصل إلى صيغة تعيد التأكيد على حصرية السلاح وفق البيان الوزاري وخطاب القسم.وفي معلومات الجديد ان حزب الله وحركة أمل اتفقا على ان يكون موقفهما مشتركا من الجلسة، إما الحضور او الغياب او مقاطعة الحكومة إذا دعت الحاجة علما بان وزيري العمل والمالية سيغيبان عن الجلسة بداعي السفر وارتباطهما بمواعيد سابقة خارج لبنان.واشارت مصادر وزراية الى ان طروحات عدة يجري التداول فيها لتجنيب جلسة الثلاثاء والحكومة اي توتر، ومنها ان تتفق الحكومة على اعلان قرار حصرية السلاح استنادا الى البيان الوزاري وتكليف المجلس الاعلى للدفاع بتحديد الالية التنفيذية، الا ان هذه الصيغة لم تلق قبولا وعلق مصدر حكومي عليها بالقول: انه طرح غير واقعي.وللتشاور حول الجلسة الحكومية، اشارت معلومات الجديد الى ان النائب محمد رعد اتفق مع الرئيس بري في لقاء حصل بينهما في مجلس النواب على هامش الجلسة التشريعية على القيام بمروحة اتصالات للإحاطة بجلسة يوم الثلثاء وناقش النائب محمد رعد بنود جلسة الثلثاء مع رئيس الجمهورية في لقاء جمعهما في بعبدا عصر الخميس وتم الاتفاق على العمل لإيجاد صيغة لا تؤدي إلى اي انزلاق داخلي .وتشير معلومات الجديد الى ترقب حصول لقاء بين رئيسي الجمهورية و مجلس النواب في الساعات المقبلة لمناقشة مسار جلسة الثلثاء والسيناريو الأفضل لمقاربة ملف السلاح.مصادر ديبلوماسية كشفت للجديد عن ارتياح دولي لخطاب الرئيس عون الاخير الذي يشكل خريطة طريق وخطوة الى الامام من الدولة اللبنانية واضافت ان الرئيس قال في خطابه كل ما يمكن ان تقدمه الحكومة اللبنانية وتحدثت المصادر الديبلوماسية عن حراك من المصريين والفرنسيين والقطريين انطلاقا من كلام رئيس الجمهورية لتحريك الجمود الحاصل وتقديم افكار وخصوصا في ظل رفض الاسرائيلي تقديم اي تنازلات.ورأت المصادر الحالية ان لبنان في مرحلة استنزاف في ظل اعاقة عملية اعادة الاعمار وتراجع السياحة واحراج العهد والحكومة ووسط لا تصعيد ولا تخفيض للضربات العسكرية. (الوكالة الوطنية)