Advertisement

لبنان

وزيرة التربية اتصلت وهنأت 3 طالبات أوائل في الامتحانات... هذا ما قالته لهنّ (فيديو)

Lebanon 24
01-08-2025 | 16:23
A-
A+
Doc-P-1399616-638896893156948393.jpg
Doc-P-1399616-638896893156948393.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أجرت وزيرة التربية والتعليم، ريما كرامي، اتصالات هاتفية بالطالبات المتفوقات في الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة، مهنئةً إياهنّ على تفوقهن وتميّزهن.

وفي اتصال مع الطالبة ميري أبو عيسى، الحائزة على المرتبة الأولى في فرع علوم الحياة بمعدل 19.214، قالت الوزيرة: "ألف مبروك النجاح، وتاني شي المرتبة الأولى، يعطيك ألف عافية. أكيد مبسوطين فيكي بالمدرسة، مزبوط؟". 

فأجابت ميري: "نعم كتير، الفرح كبير من أهلي، ورفقاتي، وأساتذتي، وحتى ناس ما بعرفهم كانوا فرحانين".

فردّت الوزيرة: "الحمد لله، حلو الفرح. والله نحنا بهالبلد بحاجة لهالفرحة، وبالنجاح. وإن شاء الله بتضلي متفوقة وبمسيرتك تختبري النجاح دايمًا".

Advertisement


وفي اتصال آخر، هنأت الوزيرة الطالبة لين ربيع كركي، التي نالت المرتبة الأولى على لبنان في فرع الاقتصاد بمعدل 18.906، وقالت لها: ألف مبروك، ومبروك المرتبة الأولى على لبنان". 

فردّت لين:"شكراً كتير".

وأضافت الوزيرة:"أنا كتير فخورة فيكي، وفخورة بمدرستك، لأني بعرفها منيح وبعرف قديه  بتشتغلوا. كنتي عارفة إنك الأولى؟". 

لتجيب لين: "كنت عارفة، بس ما توقعت إنك تدقيلي هلّق. بعدني مش متقبلة الصدمة!". 

فأجابت الوزيرة مازحة: "كان لازم الحق وأقلك، أنا بالأول ما زبطت معي. يلا، ألف مبروك وهلّق صار وقت الاحتفال".


أما في اتصالها بالطالبة نغم مصطفى نجم، التي حصدت المرتبة الأولى على لبنان في فرع الآداب والإنسانيات بمعدل 15.958، قالت الوزيرة:"عم اتصل فيكي لبركلك، أول شي على النجاح، وتاني شي على المرتبة الأولى. وصلك خبر إنك الأولى؟".

فردّت نغم:"أنا أول شي شفت النتيجة زعلت، بس لما شفت إني الأولى، قلت الحمد لله". 

لتسألها الوزيرة:"زعلتي لأن كان بدك علامات أكثر؟". 

فأجابت نغم:"إيه، لأن بالمدرسة حصلت على 18."

فقالت الوزيرة:"إي ممتاز! بس بالامتحانات الرسمية مش دايمًا بتطلع نفس العلامة. وانشالله بالتوفيق ونحنا كتير فخورين فيكن".

 
مواضيع ذات صلة
عن الإمتحانات الرسمية... ماذا قالت وزيرة التربيّة؟
lebanon 24
02/08/2025 03:35:26 Lebanon 24 Lebanon 24
اتصلت به لتهنئته... هذا ما دار بين وزيرة التربية وأحد الطلاب الأوائل (فيديو)
lebanon 24
02/08/2025 03:35:26 Lebanon 24 Lebanon 24
خلال الإمتحانات الرسميّة... تلميذٌ فاجأ وزيرة التربيّة شاهدوا ما قاله لها
lebanon 24
02/08/2025 03:35:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس سلام: وزيرة التربية ستزور الجنوب غداً للاشراف على سير الامتحانات هناك
lebanon 24
02/08/2025 03:35:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:00 | 2025-08-01
17:23 | 2025-08-01
16:58 | 2025-08-01
16:56 | 2025-08-01
16:38 | 2025-08-01
16:35 | 2025-08-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24