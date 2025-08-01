وزيرة التربية اتصلت وهنأت 3 طالبات أوائل في الامتحانات... هذا ما قالته لهنّ (فيديو)

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وفي اتصال مع الطالبة ميري ، الحائزة على المرتبة الأولى في فرع علوم الحياة بمعدل 19.214، قالت : "ألف مبروك النجاح، وتاني شي المرتبة الأولى، يعطيك ألف عافية. أكيد مبسوطين فيكي بالمدرسة، مزبوط؟".فأجابت ميري: "نعم كتير، الفرح كبير من أهلي، ورفقاتي، وأساتذتي، وحتى ناس ما بعرفهم كانوا فرحانين".فردّت الوزيرة: "الحمد لله، حلو الفرح. والله نحنا بهالبلد بحاجة لهالفرحة، وبالنجاح. وإن شاء الله بتضلي متفوقة وبمسيرتك تختبري النجاح دايمًا".وفي اتصال آخر، هنأت الوزيرة الطالبة لين ربيع كركي، التي نالت المرتبة الأولى على في فرع الاقتصاد بمعدل 18.906، وقالت لها: ألف مبروك، ومبروك المرتبة الأولى على لبنان".فردّت لين:"شكراً كتير".وأضافت الوزيرة:" فخورة فيكي، وفخورة بمدرستك، لأني بعرفها منيح وبعرف قديه بتشتغلوا. كنتي عارفة إنك الأولى؟".لتجيب لين: "كنت عارفة، بس ما توقعت إنك تدقيلي هلّق. بعدني مش متقبلة الصدمة!".فأجابت الوزيرة مازحة: "كان لازم الحق وأقلك، أنا بالأول ما زبطت معي. يلا، ألف مبروك وهلّق صار وقت الاحتفال".أما في اتصالها بالطالبة نغم مصطفى نجم، التي حصدت المرتبة الأولى على لبنان في فرع الآداب والإنسانيات بمعدل 15.958، قالت الوزيرة:"عم اتصل فيكي لبركلك، أول شي على النجاح، وتاني شي على المرتبة الأولى. وصلك خبر إنك الأولى؟".فردّت نغم:"أنا أول شي شفت النتيجة زعلت، بس لما شفت إني الأولى، قلت الحمد لله".لتسألها الوزيرة:"زعلتي لأن كان بدك علامات أكثر؟".فأجابت نغم:"إيه، لأن بالمدرسة حصلت على 18."فقالت الوزيرة:"إي ممتاز! بس بالامتحانات الرسمية مش دايمًا بتطلع نفس العلامة. وانشالله بالتوفيق ونحنا كتير فخورين فيكن".