الامتحانات الرسمية: الجنوب والنبطية في المرتبة الاولى للنجاح

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كتبت" الاخبار":رغم الكلام المتكرر حول رفع مستوى الشهادة الرسمية، لم تنخفض نسب النجاح عن معدّلاتها في السنوات الأخيرة. فقد بلغت هذا العام، وفق النتائج الرسمية التي أُعلنت أمس، في شهادات العلوم العامة 91.9% وعلوم الحياة 91% والاجتماع والاقتصاد 85.62% والآداب والإنسانيات 59.28%. وبدا لافتاً تفوّق محافظة الجنوب على باقي المحافظات في ثلاث شهادات، ومحافظة في الشهادة الرابعة، ربطاً بظروف الحرب والنزوح.فقد حقّق الجنوب نسبة 96.31% في العلوم العامة و94.84% في علوم الحياة و90.48% في الآداب والإنسانيات، فيما حصلت النبطية على 93.89% في الاجتماع والاقتصاد.إلى ذلك، نالت الطالبة في مدرسة التابعة لجمعية المبرات ليلى كركي المرتبة الأولى على في الاقتصاد والاجتماع بمعدّل 18.906، وحازت أبو من مدرسة مار شربل المرتبة الأولى في علوم الحياة بمعدل 19.214. أما المرتبة الأولى في الآداب والإنسانيات، فذهبت للطالبة في ثانوية نغم نجم بمعدل 15.958. وفاز الطالب في ثانوية المصطفى في النبطية بالمرتبة الأولى في العلوم العامة بمعدّل 19.193.