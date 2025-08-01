Advertisement

لبنان

الامتحانات الرسمية: الجنوب والنبطية في المرتبة الاولى للنجاح

Lebanon 24
01-08-2025 | 22:59
A-
A+
Doc-P-1399659-638897112087744683.jpg
Doc-P-1399659-638897112087744683.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتبت" الاخبار":رغم الكلام المتكرر حول رفع مستوى الشهادة الرسمية، لم تنخفض نسب النجاح عن معدّلاتها في السنوات الأخيرة. فقد بلغت هذا العام، وفق النتائج الرسمية التي أُعلنت أمس، في شهادات العلوم العامة 91.9% وعلوم الحياة 91% والاجتماع والاقتصاد 85.62% والآداب والإنسانيات 59.28%. وبدا لافتاً تفوّق محافظة الجنوب على باقي المحافظات في ثلاث شهادات، ومحافظة النبطية في الشهادة الرابعة، ربطاً بظروف الحرب والنزوح.
Advertisement
فقد حقّق الجنوب نسبة 96.31% في العلوم العامة و94.84% في علوم الحياة و90.48% في الآداب والإنسانيات، فيما حصلت النبطية على 93.89% في الاجتماع والاقتصاد.
إلى ذلك، نالت الطالبة في مدرسة الرحمة التابعة لجمعية المبرات ليلى كركي المرتبة الأولى على لبنان في الاقتصاد والاجتماع بمعدّل 18.906، وحازت ميراي أبو عيسى من مدرسة مار شربل الجية المرتبة الأولى في علوم الحياة بمعدل 19.214. أما المرتبة الأولى في الآداب والإنسانيات، فذهبت للطالبة في ثانوية رفيق الحريري نغم نجم بمعدل 15.958. وفاز الطالب في ثانوية المصطفى في النبطية علي حايك بالمرتبة الأولى في العلوم العامة بمعدّل 19.193.
مواضيع ذات صلة
بالصور.. ما هي نسب النجاح في الامتحانات الرسمية؟
lebanon 24
02/08/2025 11:06:00 Lebanon 24 Lebanon 24
كازاخستان تحتل المرتبة الأولى في قائمة مستوردي الشوكولاتة الروسية
lebanon 24
02/08/2025 11:06:00 Lebanon 24 Lebanon 24
صدور نتائج الامتحانات الرسمية للتعليم المهني
lebanon 24
02/08/2025 11:06:00 Lebanon 24 Lebanon 24
إليكم موعد صدور نتائج الامتحانات الرسمية لشهادتي الامتياز الفني والمشرف المهني
lebanon 24
02/08/2025 11:06:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2025-08-02
04:03 | 2025-08-02
03:51 | 2025-08-02
03:38 | 2025-08-02
03:31 | 2025-08-02
03:30 | 2025-08-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24