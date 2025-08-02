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ضحك عدد من الصحافيين المتابعين للجلسة التشريعية الأخيرة لدى مشاهدة أحد نواب "تكتل القوي" وهو يستبسل من أجل إدخال تعديل طفيف على غير للسكنية، ويرمي هذا التعديل الى السماح لمن يترك مأجوره الإستئجار في مكانٍ قريب منه ولو كان هناك نفس المحل قربه، وفهم حينها أن أحدى الصيدليات المشهورة في تمنت عليه إدخال هذا التعديل.النائب أخذ لهذه الغاية الكلام عدة مرات، وتوسل لدى رئاسة المجلس لادخال هذا التعديل لمرة واحدة فقط ، وإنهمك في كتابة التعديل الذي طلبه على ورقة لإعطائه لأمانة سر المجلس بعدما وافقت الرئاسة على إدخال التعديل .النائب ضرب على رأسه عند بداية التصويت على القانون كون رئيس كتلته صوّت ضد القانون ، ما إضطره الى أن يصوت ضده بعد "عناء" حوالى ساعة لإدخال تعديل على القانون هو طلبه، فكان المشهد مضحكا للنواب زملائه وللصحافيين المتابعين للجلسة.