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لبنان

مُغتربون "يراجعون الحجوزات"

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
02-08-2025 | 01:45
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وسط مخاوف من إمكانية حصول تصعيدٍ إسرائيلي جديد ضدَّ لبنان، بدأ مُغتربون لبنانيُّون في الخارج "إعادة النظر" بأمر حجوزاتهم للمجيئ إلى لبنان خلال شهر آب الجاري.
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وتبين أن كثيرين باتوا يخشون إنفلات الوضع، الأمر الذي قد يدفعهم لتأجيل قرار السفر إلى لبنان خلال أول أسبوعين من آب، ريثما يتضح مسار الأمور على الصعيد الأمنيّ.
 
المصدر: لبنان 24
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