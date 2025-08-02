مُغتربون "يراجعون الحجوزات"

Advertisement

وسط مخاوف من إمكانية حصول تصعيدٍ إسرائيلي جديد ضدَّ ، بدأ مُغتربون لبنانيُّون في الخارج "إعادة النظر" بأمر حجوزاتهم للمجيئ إلى لبنان خلال شهر آب الجاري.وتبين أن كثيرين باتوا يخشون إنفلات الوضع، الأمر الذي قد يدفعهم لتأجيل قرار السفر إلى لبنان خلال أول أسبوعين من آب، ريثما يتضح مسار الأمور على الصعيد الأمنيّ.