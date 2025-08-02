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لبنان
مُغتربون "يراجعون الحجوزات"
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
02-08-2025
|
01:45
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وسط مخاوف من إمكانية حصول تصعيدٍ إسرائيلي جديد ضدَّ
لبنان
، بدأ مُغتربون لبنانيُّون في الخارج "إعادة النظر" بأمر حجوزاتهم للمجيئ إلى لبنان خلال شهر آب الجاري.
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وتبين أن كثيرين باتوا يخشون إنفلات الوضع، الأمر الذي قد يدفعهم لتأجيل قرار السفر إلى لبنان خلال أول أسبوعين من آب، ريثما يتضح مسار الأمور على الصعيد الأمنيّ.
المصدر:
لبنان 24
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