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لبنان

مخاوف من "مسلحين" في المخيم

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
02-08-2025 | 02:15
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تتجه الأنظارُ بشدّة إلى مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في صيدا، إذ تتحدث مصادر هناك عن حصول متابعة دقيقة لأوضاع الجماعات المسلحة المتطرفة، خصوصاً أنها ما زالت تحافظ على شبه انتشار أمني في نطاق تواجدها.
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وتقول مصادر فلسطينية لـ"لبنان24" إنَّ الوضع في المخيم "مستتب"، لكن المخاوف تبقى قائمة من إقدام تلك الجماعات على أي عملٍ أمني لتوتير الأجواء خصوصاً مع ظهور خلايا نائمة مرتبطة بتنظيم "داعش".
وأوضحت المصادر أن كل التطورات والسيناريوهات، تجعلُ مخيم عين الحلوة "تحت الرصد".
 
المصدر: لبنان 24
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