مخاوف من "مسلحين" في المخيم

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تتجه الأنظارُ بشدّة إلى للاجئين في ، إذ تتحدث مصادر هناك عن حصول متابعة دقيقة لأوضاع الجماعات المسلحة المتطرفة، خصوصاً أنها ما زالت تحافظ على شبه انتشار أمني في نطاق تواجدها.وتقول مصادر فلسطينية لـ" " إنَّ الوضع في المخيم "مستتب"، لكن المخاوف تبقى قائمة من إقدام تلك الجماعات على أي عملٍ أمني لتوتير الأجواء خصوصاً مع ظهور خلايا نائمة مرتبطة بتنظيم "داعش".وأوضحت المصادر أن كل التطورات والسيناريوهات، تجعلُ مخيم "تحت الرصد".